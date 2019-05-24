侯友宜當一日球評 臉書為地主隊加油

2019-05-24 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長侯友宜今晚化身一日球評，和「棒球痴、棒球狂」主播徐展元、「金價謀甘單」名球評楊清瓏轉播新北新莊棒球場球賽，對戰的富邦悍將棒球隊及桃猿隊精采比賽，但他身為地主市長，臉書還是為富邦打氣。

後天他將和桃園市長鄭文燦在新莊球場觀賽，各自為自己城市球隊加油，各界希望他們也可以打個無傷大行筆的小賭，為比賽添個彩頭。