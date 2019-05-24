新北役路相伴 感謝8縣市退役弟兄為國付出

2019-05-24 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市府結合內政部役政署，今日在淡水福容飯店舉辦「北區役路相伴—袍澤情深座談活動」，邀請宜蘭、基隆、新北、臺北、桃園、新竹縣市、花蓮縣等8縣市的傷病退伍退役弟兄提前共度端午佳節，並致送慰問金、慰問品，現場還安排禮品摸彩及替代役公益大使團、後憲梅荷舞蹈團等豐富表演。

民政局表示，這次活動總計來了300名傷病退伍退役弟兄及家屬參加，場所特別選擇有完善無障礙設施及室外活動的空間，並精心規劃禮品摸彩及安排替代役精彩表演、特色舞蹈等節目，讓全體弟兄相互交流，感受同袍真誠情誼。

新北市副市長謝政達表示，為感謝退役弟兄對國家的奉獻，新北市除了每年三節慰問金及安養津貼，照顧基本生活外，還安排有醫學、心理、社工等專長的愛心替代役男，提供傷病弟兄生活協助，包括代購膳食、讀報、陪同聊天等「役路相伴」的服務，鼓勵受傷退伍弟兄及家屬走出戶外。今年更推出輔具超音速再進化2.0版，讓有需求的弟兄支付少許負擔，就可以到認證的輔具特約廠商，購買、租賃或消毒清洗輔具。