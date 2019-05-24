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國民黨花蓮立委黨內初選 黃啟嘉希望三成黨員七成民調

2019-05-24 18:54聯合報 記者王燕華╱即時報導

國民黨花蓮立委黨內初選引發中央、地方互槓，3名擬參選人中，林有志和王廷升都支持全民調，另一位黃啟嘉今天發出聲明，希望採三成黨員、七成民調；縣黨部代理主委黃原亮說，今天下午已將3人意見與黨中央研商，初選方式尚未確定，但國民黨一定會推自己人選。

代理主委黃原亮昨天上任，與3名擬參選人密切溝通，將意見帶回黨中央。黃啟嘉今天下午發出聲明稿，提出5點聲明，進一步說明自己想法，並強調國民黨一定要團結，勝選才有機會。

黃的聲明指出，他身為國民黨員，以黨的最大利益為前提；這次參加黨內初選，希望中央跟地方共榮共和而非對立。他希望初選公平公開，原則上希望採三成黨員七成民調辦理，凝聚黨員向心力，但也表示，無論黨做出如何決議，他都遵守。

黃啟嘉還表示，如果中央貿然進行提名作業，整合必然困難，未來地方黨部輔選必然艱辛，敗選危機必然湧現。他期盼全黨以高度化解歧見，凝聚共識，產生一個可以共同遵循的遊戲規則。

對此，代理主委黃原亮表示完全尊重，並納入徵詢內容，今天下午和黨中央研商。他表示，研商結果再次確認國民黨一定會推自己的人選，初選部分，有協調也有正式的初選，方式還未確定，但會加速進行，最快下周一展開相關作業。

此外，原任縣黨部主委鄒永宏被黨中央以擅自延後初選為由停權拔官，鄒向台北地院提出確認停止黨權處分無效之訴，今天遭駁回。鄒永宏說，他會準備更多資料，繼續循法律途徑捍衛自己權益，也強調，他依縣委員會決議向中央提出建議，書記長一職屬於縣黨部，他調動何錯之有，打官司只想爭一個理。

國民黨花蓮立委黨內初選擬參選人黃啟嘉（中）今天發出聲明，希望採七成民調、三成黨員...
國民黨花蓮立委黨內初選擬參選人黃啟嘉（中）今天發出聲明，希望採七成民調、三成黨員投票辦初選。圖／黃啟嘉服務處提供
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國民黨花蓮立委黨內初選擬參選人黃啟嘉（右）今天發出聲明，希望採七成民調、三成黨員...
國民黨花蓮立委黨內初選擬參選人黃啟嘉（右）今天發出聲明，希望採七成民調、三成黨員投票辦初選。圖／黃啟嘉服務處提供
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國民黨民調2020立委選舉

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