推動里里銀髮俱樂部 金山萬壽里揭牌

2019-05-24 19:21 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山區第11個銀髮俱樂部，萬壽里銀髮俱樂部揭牌成立，邀請長輩一起來唱歌、吃飯，越活越健康。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 金山區第11個銀髮俱樂部，萬壽里銀髮俱樂部今(24)日揭牌成立，市議員與長輩們都來見證與祝賀，里長朱陳旺就希望未來俱樂部據點一週開放三天，加上每個月兩次的共餐，邀請長輩一起來唱歌、吃飯，越活越健康。

金山區長陳國欽說，高齡銀髮社會，新北市府鼓勵每一個里都成立銀髮俱樂部，今天趁著萬壽里舉辦共餐的日子，邀請市議員、區長以及長輩們共同來見證萬壽里銀髮俱樂部揭牌成立儀式，期待在萬壽里的首先帶動下，金山區剩下四個里可以接力達成里里銀髮俱樂部的目標。

市議員周雅玲表示，期待在銀髮族俱樂部成立之後，萬壽里的長輩們能夠多多利用俱樂部中的娛樂設施與器材，揪銀髮長輩們一起出來運動、唱歌、下棋，多戶外活動也促進身心健康。

市議員張錦豪則是表示，期待金山、萬里越來越多的銀髮俱樂部成立，讓偏鄉的長輩平日裡休閒戶外活動都有去處，也鼓勵每一個里都來成立，讓長輩就近就可以相揪外出吃飯。

萬壽里銀髮俱樂部分為休閒娛樂區、按摩健身區還有共餐區，里長朱陳旺很感謝在的市議員與公所的協助之下俱樂部成立，未來每週二、四、六將會開放，加上每個月第一個還有第三個星期五也有銀髮共餐，邀請長輩們相約來唱歌、吃飯，共度歡樂銀髮時光。