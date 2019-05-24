流標17次！ 汐止自強活動中心重建卡關

2019-05-24 19:20 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區自強市民活動中心是海砂屋，持續流標已經達到17次，市議員張錦豪要求市府再增加經費，不要讓活動中心一再流標。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區自強市民活動中心，是最早發現海砂屋，不過，重建之路卻困難重重，當時一起招標的新昌活動中心已經在月初標出去，不過，自強活動中心卻持續流標，次數已經達到17次，所以，市議員張錦豪要求市府再增加經費，不要讓活動中心一再流標。

流標17次了，還是標不出去，問題出在那裡，在這次的質詢中，議員張錦豪直接要求增加每一坪的單價，否則再這麼流標也不是辦法，來到新興路上的自強市民活動中心，整棟樓早在三年多前就進行封閉，就算拆了，重建工程卻一再流標，最無奈的就是里長。

自強里長康金龍說，剛上任已經接到不少里民反應，究竟活動中心還要蓋多久，現在就連當時一起招標的新昌活動中心都標出去，自強里卻還是流標，所以，也請議員協助，希望能夠比照新昌里，增加經費。

市議員張錦豪表示，汐止有兩間活動中心重建都處於流標的狀態，好不容易新昌市民活動中心在流標14次後，因為新昌經費有增加，從一坪11萬調高到14萬，才終於標出去，但相對的自強市民活動中心就沒這麼幸運，目前還是處於流標的狀態，已經17次了，所以，這次質詢我有請市府增加預算，提高他每一坪的單價，從一坪11萬也提高到14萬，才會有廠商願意來投標。

張錦豪指出，所以，我會爭取市府將預算增加，讓廠商有投標意願，不要讓自強市民活動中心原地重建工程一再流標，這樣對當地里民很不公平。