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設吸菸區違規案件仍高 北市信義區香堤廣場首位

2019-05-24 18:19中央社 台北24日電

北市議員發現，信義區香堤廣場雖設有吸菸區，許多民眾仍不知情，像去年取締違規達245件，要求設簡便地圖，供外界了解。衛生局今天說，持續宣導。

民進黨籍台北市議員許家蓓發質詢稿指出，衛生局輔導業者設吸菸區，經統計全市共136個，從資料發現，民眾違反菸害防制法遭取締的地點，有3處是設有吸菸區，包含信義區香堤廣場、艋舺公園、第二殯儀館，其中又以香堤廣場違規件數達245件最多。

議員表示，衛生局公布在網站設置吸菸區地點資訊，並非最新資料，清單上全市僅42個，跟目前136個吸菸區落差甚大，宣傳不足，要求更新或以簡便方式提供給外界，才可降低民眾路邊吸菸狀況。

衛生局回應，主網頁提供設置吸菸區地點確實部分未更新，會及時處理，此外，在香堤廣場部分，不管是吸菸區、禁菸區的標示、號誌都非常清楚，會持續加強宣導。

至於違規件數部分，衛生局指出，香堤廣場被取締違規吸菸件數有逐漸下降趨勢，第二殯儀館則是因外地民眾居多，會持續加強宣導吸菸區地點。

議員公布取締違規吸菸地點，依衛生局資料顯示，去年在香堤廣場有245件違規、艋舺公園84件、第二殯儀館32件；設置戶外定點吸菸區部分，香堤廣場有3處、第二殯儀館2處、艋舺公園未設置。

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