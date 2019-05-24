影／「與惡」林哲熹青澀模樣曝光 自曝高中曾想休學...

2019-05-24 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



因為《我們與惡的距離》受到矚目的新生代演員林哲熹，今天返回母校台中一中和美術班學弟妹分享「我們與夢想的距離」，他曝光自己高中的青澀模樣，頂著一個爆炸頭、有各種突發奇想。

林哲熹說，當年自己跳出來選美術班學生會長，高二曾迷惘想休學、也會蹺課，但蹺課不是去玩，而是看很多電影，「我不想考大學」，蹺課到處嘗試自己有興趣的事，最後還是參加學測考上北藝大新媒體藝術系，轉到戲劇系，開啟自己的夢想。

台中一中是美術班前導學校，老師朱忠勇說，林哲熹現在是大忙人，他真的是為了學弟妹抽空返校，他是美術班第12屆校友。

林哲熹國中就念美術班，高中也讀美術班，一直畫畫，他說，學測前老師曾出題要大家寫未來的夢想，每個同學都寫「考上台師大、北藝大…」，他寫下「我不想唸大學」，「高中就討厭上學，為什麼還要讀大學？」

但他仍然「符合期待」考大學學測，迷惘在北藝大校園，一直到遇見戲劇系的同學說「你可來戲劇系試試」，他參加轉系考，找到了這輩子很確定要做的事「戲劇、表演」。

林哲熹說，表演和畫畫、創作很像，一直在「等待機會」，過程有很多挑戰與困難，「機會來了，不能喊累，因為它可能馬上就走了」，所有人只會看到結果，不會看到你辛苦的過程，這是現實的一面，每個人都得面對，而且沒有盡頭。

林哲熹說，演出一個好角色，有了好口碑，外界看你「中了！」好像紅了，就像自己畫畫的作品，被買家賞識，但可能就只賺到這一次，若沒有新角色、新作品，你還是會不見。

現場有中一中學妹提問，她想把自己的繪畫作品，有一天改編成舞台劇，有很多想法，但雙親總問：「妳為什麼要跟別人不一樣？」

林哲熹分享，「我們可以做著別人期望的事，又同時做自己想做的事，不要害怕，不要限制自己的想像力，一定會找到出路。」

林說，表演帶給他很不一樣的生活角度，演員是「變成別人」，演一個反派角色就要認同他，找到當壞人的理由，不能用自己原來的價值去批判角色；演員也要「誠實面對自己」才會自在，在拍戲現場所有人隨時都看著你，如果要求自己「我要一直呈現很好的狀態」，就會被綑綁住，求學也一樣，「我要當一個好學生」可能會越來越累。

這次在《我們與惡的距離》飾演一名思覺失調患者，他到療養院以病友身分住了1個月，他說，自己以前也跟「一般人一樣」，覺得憂鬱、思覺失調就是「心情不好、想太多」，和病友相處才知道，這個疾病這麼辛苦，因為吃藥只是「控制」疾病會跟著你一輩子，他請學弟妹試想「咳嗽一輩子，吃藥只是控制」的感覺。

林哲熹說，當演員和畫家一樣，收到回饋最開心，「與惡」演出後收到一封病友來信，他自己有病識感，家人無法理解，覺得他想太多，把藥都丟掉，直到全家一起看了「與惡」，雙親才跟他道歉：「對不起，我們以為你以前在假裝，我們現在可以怎麼幫你」。