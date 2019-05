海廢廚餘桶、寶特瓶、保麗龍 象鼻岩排成1.5度C

2019-05-24 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



為響應全球Fridays for future反氣候變遷、保護生態的活動,潛水教練王銘祥與瑞芳、基隆社區媽媽,今天上午在新北市瑞芳象鼻岩海邊檢海廢,當場就撿到了大型廚餘桶、保麗龍球、寶特瓶、交通錐等,大家把這垃海漂垃圾排成「1.5度C」字樣, 提醒民眾愛護象鼻岩海域,節能減碳讓地球暖化控制在1.5度C。

台大歷史系教授衣若蘭號召社區媽媽參與此活動,她表示,去年深澳電廠停建是台灣反空汙、控制碳排的成績。空氣汙染與極端氣候變遷造成全民健康安全的威脅,而碳排與全球暖化密切相關。台灣是全世界控制碳排的後段班,希望政府與全民持續重視此議題,急速減碳,才能讓國際刮目相看。