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蔡英文包的鮑粽紅了 曾摃上陳吉仲的他也開賣

2019-05-24 14:17聯合報 記者吳淑君╱即時報導

蔡英文總統月初到貢寮區漁會和漁村媽媽們一起包粽子，內餡竟是整個肥美貢寮鮑魚，讓人...
蔡英文總統月初到貢寮區漁會和漁村媽媽們一起包粽子，內餡竟是整個肥美貢寮鮑魚，讓人口水直流。記者吳淑君／攝影
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蔡英文總統月初到貢寮區漁會和漁村媽媽們一起包粽子，內餡竟是整個肥美貢寮鮑魚，蔡英文誇太豪華了，許多人看得眼睛發亮，口水直流，連忙打聽那裡有在賣？自產自銷貢寮鮑的仁里里里長吳勝福，最近應景的賣起了鮑粽，一顆90元，30顆免運費，來買的人不少。

貢寮重要產業鮑魚，今年受到中國鮑傾銷，一度從每台斤400元暴跌至300元，甚至還有約12萬台斤賣不出去，行政院長蘇貞昌和農委會主委陳吉仲，在新聞見報當天馬上趕到貢寮產區了解，陳吉仲卻大罵300元是假消息，事實是只跌到360元，揭發這項消息的新北市鮑魚生產合作社理事主席吳勝福氣炸了，當場摃上陳吉仲，要他去告。

過沒多久，行政院宣布，在貢寮鮑產季的11月至隔年3月，禁止中國鮑輸台。蔡英文總統月初到貢寮漁會和漁村媽媽包粽子，事實上，此行重點也是來宣揚保護貢寮鮑的政績。

倒是蔡英文包的鮑粽意外紅了，在盛產鮑魚的貢寮漁會包粽子，是要包什麼粽子？竟是一顆顆肥美的鮑魚，讓人眼睛發亮，口水直流，許多人打聽那裡有在賣。

吳勝福說，他自己養九孔也就是貢寮鮑，以往只有在產季的冬天開賣，他讓大家吃點不一樣的端午節粽，把整顆貢寮鮑都包進去，他用的是成貝，不是不良品，且還滷製過，九孔肉比較好吃，產地在賣鮑粽的不多。

他的九孔沒有滯銷問題，之前他幫同業發聲，大家都賣完了，他還有一些，貢寮鮑市價回到一斤400多元，大概有20顆。

有人嫌一顆鮑粽90元太貴，吳勝福算算成本說，一顆生鮑就要20元，滷過再把肉剝下來，都要人工，加上香菇，油飯，豬肉，每一顆淨重5兩，成本近80元，賣90元，沒什麼賺錢。想嘗嘗鮑粽，可打他手機訂購 0935154745。

自產自銷貢寮鮑的仁里里里長吳勝福，最近賣起了鮑粽，一顆90元，30顆免運費。圖／...
自產自銷貢寮鮑的仁里里里長吳勝福，最近賣起了鮑粽，一顆90元，30顆免運費。圖／吳勝福提供
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蔡英文總統月初到貢寮區漁會和漁村媽媽們一起包粽子，內餡竟是整個肥美貢寮鮑魚，讓人...
蔡英文總統月初到貢寮區漁會和漁村媽媽們一起包粽子，內餡竟是整個肥美貢寮鮑魚，讓人口水直流。記者吳淑君／攝影
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蔡英文總統月初到貢寮區漁會和漁村媽媽們一起包粽子，內餡竟是整個肥美貢寮鮑魚，讓人...
蔡英文總統月初到貢寮區漁會和漁村媽媽們一起包粽子，內餡竟是整個肥美貢寮鮑魚，讓人口水直流。記者吳淑君／攝影
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蔡英文總統月初到貢寮區漁會和漁村媽媽們一起包粽子，內餡竟是整個肥美貢寮鮑魚，讓人...
蔡英文總統月初到貢寮區漁會和漁村媽媽們一起包粽子，內餡竟是整個肥美貢寮鮑魚，讓人口水直流。記者吳淑君／攝影
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貢寮蔡英文粽子

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