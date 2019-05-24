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夏日瘋街樂園周末登場 北市警實施交管

2019-05-24 13:24中央社 台北24日電

匯集3C產品的台北八德商圈周末將舉辦「夏日瘋街樂園活動」。警方今天表示，預估有一萬人參與，將從25日凌晨起至26日止，針對八德路一段東西向全線車道實施交通管制。

由台北市商業處和八德資訊商圈發展協會合辦的「2019夏日瘋街樂園活動」，以樂園園區方式，讓民眾體驗與生活結合的科技，也針對不同年齡層設置遊樂設施，像家庭式祭典體驗區、專業性科技、青少年趣味活動球場等，現場還有抽獎活動。

轄區台北市中正一警分局今天指出，八德資訊商圈發展協會與商業處合辦的「夏日瘋街樂園活動」，預估每天吸引1萬至1萬5000人參加，將從25日凌晨至26日深夜止，針對八德路一段（金山北路至新生南路）東西向全線車道實施交通管制。

警方說，為避免影響八德路周邊道路，包含市民大道、忠孝東路、金山北路及新生南路等交通秩序，活動開始時，也會有員警在各路口加強疏導，並視現場交通狀況實施彈性管制。

警方建議，開車至華山園區、光華商場、三創園區的民眾，可改道市民大道、忠孝東路，或搭大眾運輸工具。

公共運輸處表示，配合25日至26日的「夏日瘋街樂園活動」，將管制八德路1段（金山北路至新生南路）公車路線，預估有205、257、276等路線受影響，並取消停靠「台北科技大學」站位，呼籲可多搭捷運至目的地。

北市公共運輸

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