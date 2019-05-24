淡北道路延宕逾20年又被退回 林口議員也聲援

2019-05-24 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市議員蔡淑君（中）昨開直播力挺淡北道路的連署書，盼連署能達到5000份，並要求行政院加速提出治本改善的具體對策。圖／蔡淑君提供 分享 facebook 新北淡水北側快速道路延宕超過20年，這月初再闖環評大會仍遭退回，「支持淡北道路聯盟」在網路上發起「行政院應督促所屬針對台2線竹圍到紅樹林路段交通壅塞問題，提出具體對策，加速治本改善」連署行動，新北市議員蔡淑君昨也開直播力挺，盼連署能達到5000份，要求行政院加速提出治本改善的具體對策。

支持淡北道路聯盟在淡北道路遭環評委員決議退回專案小組再審，就在網路發起連署行動，2個月內必須達5000份門檻，目前已達2000多份，時間越來越緊迫，聯盟發起人張連榮因此找上市議員蔡淑君、陳偉杰共同幫忙。

蔡淑君在林口選區擁有高人氣，更是當地人所稱的「林口人共同的阿姨」，蔡淑君說，連署有15頁，昨晚直播時有不少長輩在觀看，很擔心長輩想連署卻不會操作，除了製作手板在直播中教學外，也希望家中小孩可以幫忙，達連署門檻，才有機會在7月送到行政院。

蔡淑君說，在她的臉書就可以看到連署網址的連結（https://is.gd/3JwQd6），15頁的連署包括必須先參與會員登錄、填寫使用者個人基本資料、電子信箱或手機簡訊的驗證碼，最後在附議提案欄填寫意見，並按下「我要附議」，才算完成連署。