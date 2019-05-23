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40場里長座談 侯友宜接地氣解決地方需求

2019-05-23 23:03聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市長侯友宜今天晚上前往中和區公所，進行第40場里長座談會，侯友宜表示，他率領市府一級局處首長走訪新北29區，與1032個里長市政面對面，傾聽地方需求同時要求局處首長立即解決問題，就是要市府與里長、公所同一陣線拚市政。

侯友宜在座談會前說，因為這幾場座談會，讓他學習到很多，因為這些問題有的真的很複雜，問題會盡力去解決，有些問題會列管，後續去做追蹤，他想用這樣的方式，跟民眾、里長站在一起，才能解決民眾的問題，這40場座談不是結束，只是開始，還會不斷舉辦下去，讓新北市結合民眾、里長、市府、議員的聲音，關心民眾大小事。

侯友宜表示，在這幾場座談會中，里長們提出了五花八門的問題，但都是民眾關心的部分，其中像是業者隨處張貼小廣告，一再處理還是沒有立竿見影，有里長跟他建議要源頭管理，請業者喝咖啡，他覺得很好；也有里長跟他說，可以幫忙找到很多閒置空間來做公共托育，希望解決小孩子沒人照顧的問題；他認為這些里長很接地氣，跟民眾並肩站在一起，只有里長做好，市政才會好。

民政局表示，在市政座談會中，里長共通性問題從汙水下水道、特色共融式遊具公園、新巴士、都市更新，以及里內銀髮照顧等議題，到公園綠地、路平、燈亮、水溝通等基礎建設。侯友宜強調，里長與市府應該站在同一陣線，市府錢、權都會下放給公所，讓第一線的公所能與里長並肩作戰，且許多議題牽涉跨局處整合，局處之間應該加強橫向聯繫，盡速完成民眾的需求才能真正簡政便民。

新北市長侯友宜今天晚上前往中和區公所，進行第40場里長座談會。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天晚上前往中和區公所，進行第40場里長座談會。記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜今天晚上前往中和區公所，進行第40場里長座談會。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天晚上前往中和區公所，進行第40場里長座談會。記者江婉儀／攝影
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侯友宜巴士

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