40場里長座談 侯友宜接地氣解決地方需求

2019-05-23 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市長侯友宜今天晚上前往中和區公所，進行第40場里長座談會，侯友宜表示，他率領市府一級局處首長走訪新北29區，與1032個里長市政面對面，傾聽地方需求同時要求局處首長立即解決問題，就是要市府與里長、公所同一陣線拚市政。

侯友宜在座談會前說，因為這幾場座談會，讓他學習到很多，因為這些問題有的真的很複雜，問題會盡力去解決，有些問題會列管，後續去做追蹤，他想用這樣的方式，跟民眾、里長站在一起，才能解決民眾的問題，這40場座談不是結束，只是開始，還會不斷舉辦下去，讓新北市結合民眾、里長、市府、議員的聲音，關心民眾大小事。

侯友宜表示，在這幾場座談會中，里長們提出了五花八門的問題，但都是民眾關心的部分，其中像是業者隨處張貼小廣告，一再處理還是沒有立竿見影，有里長跟他建議要源頭管理，請業者喝咖啡，他覺得很好；也有里長跟他說，可以幫忙找到很多閒置空間來做公共托育，希望解決小孩子沒人照顧的問題；他認為這些里長很接地氣，跟民眾並肩站在一起，只有里長做好，市政才會好。