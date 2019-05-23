北市三興公宅6度流標 議員：民眾盼暫緩

台北市信義區三興公宅遭部分居民反對，懸掛大型廣告表達「拒絕蚊子公宅」訴求，被市府以未申請、內容不實為由限期拆除。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

位於北市信義區嘉興街的三興公宅，經流標5次後，5月21日又再次流標；台北市議員王鴻薇指出，當地民衆已陳情暫緩公宅招標，且柯文哲市長應該重新檢討公宅政策。

三興公宅基地現況為垃圾轉運站，未來將興建地上19層、560戶的公宅，但當地居民屢次抗議，認為會衝擊交通，因招標金額太低，歷經5次流標，北市都發局本月6度招標，不僅拉高金額吸引廠商，還拉長施工期，增加投標意願，但最後仍以流標收場。

王鴻薇表示，柯文哲曾在施政報告時提到「明明有3萬6000戶的空屋，那你要蓋那麼多公宅，理由是什麼？」顯見北市公宅政策應重新檢討。她也收到來自信義區黎順里、嘉興里、黎平里的里民連署書約800份，希望將原公宅用地開闢為公園、里民活動中心及日間長照據點等實際惠民設施，希望市府傾聽民意，暫緩標案，重新思考該地使用。

都發局住宅工程科長魏國忠說，三興公宅多次流標的原因主要是基地周邊道路路幅窄加上有鄰房，造成廠商預估施工限制多、運輸交通動線不便等，近年又巧逢鋼材、混凝土原物料價格波動，讓多數廠商態度偏保守，招標難度增加。

魏國忠說，三興公宅雖接連流標，但既然議會已支持預算，加上地方多數居民贊成拆垃圾轉運站蓋公宅，仍會蓋下去，公宅一樓預計設活動中心。