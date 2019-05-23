台南立委國民黨誰要來選？謝龍介：郭台銘來也不錯

2019-05-23 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市立委選舉，目前國民黨多個選區人選仍難產，黨部主委謝龍介今天丟出「天王應該南下協助艱困選區」的呼籲，「郭台銘如果初選沒過，來南部選立委也很不錯。」

台南市立委選舉，民進黨人選早就確定，只是黨中央尚未公告，但國民黨目前只有確定第4選區提名林燕祝，現任議員吳育輝表態要參選第1選區，各選區人選都還未確定。

謝龍介今天表示，黨中央已經確定台南市其他選區要以徵召方式，但到底要徵召誰，都還沒有人選，他認為，目前檯面上的「天王」，如果確定不選總統，應該南下參選立委，為國民黨穩住大局，即使立委沒選上，都能有助攻的效果，幫助國民黨拿下總統。

他表示，像是王金平、朱立倫等人，都可以南下參選立委，記者問他「如果郭台銘初選沒過，是不是也可以南下選立委」，謝龍介表示應該也可以，大家一致的目標是拿下政權。

他表示，這次的選舉情勢多變，對國民黨來說並不是穩贏，需要凝聚大家的力量，特別南部是艱困選區，天王或是黨中央高層、副主席及祕書長等人，都應該南下參選，主帥親征拉抬台南的氣勢，「國民黨現在需要的就是另類打法」