化南新村「文資身分證很難拿」明3度會勘重啟審議

2019-05-23 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市化南新村去年登錄為「聚落建築群」，全區保留，但所有權人政治大學以行政程序瑕疵為由向市府提出訴願，4月10日北市法務局訴願委員會同意撤銷原處分，讓此案成功翻案，這也讓在地團體感嘆這張文資身分證「好難拿」。化南新村上月12日回到「暫定古蹟」身份，明日將重啟審議，第三度舉行會勘。

逾半世紀的化南新村，是政治大學教職員宿舍，校方原擬拆除興建法學院大樓，在校友奔走下，去年登錄為「聚落建築群」，全區保留。不過，據了解，政大有和市府溝通，表示希望只保留其中8棟，拆除30棟宿舍中的22棟。

也因此政大去年4月向市府提出訴願，質疑文資會上有多項程序瑕疵，包括出席委員的人數比例不符合規定，部分代理委員不得參與投票與決議，另外，其中有9位委員不曾親臨現場會勘，卻在文資會上做決議，質疑資訊不完全；以及全區保留範圍內，未經全面性調查，連兩處水泥空地停車場空間也畫入保存範圍等。

長期關注並推動化南新村保存的臉書粉絲專頁「化南新村，是家」指出，團隊認為，比悲傷更悲傷的故事，不是被撤銷文資身分，也不是重新面臨審議，而是這4年來團隊所挖掘的記憶與人物，在訴願書裡都是「錯誤的事實認定」，呼籲政大不刨除除自己的根，重視自己的歷史。