新北百萬冠軍茶出爐 6月1日在茶葉博物館拍賣

2019-05-23 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



一年一度「新北好茶春季包種茶」評鑑結果出爐，坪林區茶農陳源德擊敗眾多好手，勇奪特等獎殊榮，新北市農業局表示，6月1日將在坪林茶葉博物館旁拍賣「百萬冠軍茶」，預計拍賣10斤「特等獎」新北好茶，為農友的辛勞打氣。

新北市為文山包種茶的發源地，有「茶鄉」之稱的坪林是包種茶主要產區，包種茶的特色就是「香氣」，香氣越濃郁品質越高級，農業局表示，坪林區包種茶製茶技術逐漸成熟，孕育了6名榮獲全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍的「冠軍製茶師」，可說是冠軍茶鄉。今年也改變評鑑作法，特別輔導坪林在地茶農成為品茶師，並由在地品茶師組成5人初審團，進行茶葉品評。

經過專業品評後，在472名參賽者中，由茶農陳德源奪得冠軍頭銜，陳德源表示，能從眾多參賽者中脫穎而出，他非常驚訝，他也謙虛表示「製茶學問大，從生產管理到發酵萎凋、炒茶、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎，自己也仍在學習中。」