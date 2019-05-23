親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「我知道餓的感受」街友無助蹲路旁 大車司機迴轉送便當

新北百萬冠軍茶出爐 6月1日在茶葉博物館拍賣

2019-05-23 17:28聯合報 記者江婉儀╱即時報導

一年一度「新北好茶春季包種茶」評鑑結果出爐，坪林區茶農陳源德擊敗眾多好手，勇奪特等獎殊榮，新北市農業局表示，6月1日將在坪林茶葉博物館旁拍賣「百萬冠軍茶」，預計拍賣10斤「特等獎」新北好茶，為農友的辛勞打氣。

新北市為文山包種茶的發源地，有「茶鄉」之稱的坪林是包種茶主要產區，包種茶的特色就是「香氣」，香氣越濃郁品質越高級，農業局表示，坪林區包種茶製茶技術逐漸成熟，孕育了6名榮獲全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍的「冠軍製茶師」，可說是冠軍茶鄉。今年也改變評鑑作法，特別輔導坪林在地茶農成為品茶師，並由在地品茶師組成5人初審團，進行茶葉品評。

經過專業品評後，在472名參賽者中，由茶農陳德源奪得冠軍頭銜，陳德源表示，能從眾多參賽者中脫穎而出，他非常驚訝，他也謙虛表示「製茶學問大，從生產管理到發酵萎凋、炒茶、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎，自己也仍在學習中。」

農業局表示，今年雖受暖冬影響，產量較往年略為減少，但後續天氣持續穩定，特別是採茶時期，坪林有別以往出現了連續好幾日的暖陽，讓農友有充分的時間採茶炒茶，茶葉品質也相對提升。比賽前也經過嚴格農藥抽驗，為消費者把關茶葉，而「新北好茶-春季包種茶」也將於明日上市，民眾可在6月1、2、8、9日前往坪林茶葉博物館參加產地展售會，現場也有推出折扣價及滿額優惠，也可洽坪林區農會（02）26657227或產區農友選購。

一年一度的「新北好茶春季包種茶」評鑑結果出爐，新北市農業局表示，6月1日將在坪林...
一年一度的「新北好茶春季包種茶」評鑑結果出爐，新北市農業局表示，6月1日將在坪林茶葉博物館旁拍賣「百萬冠軍茶」，預計拍賣10斤「特等獎」新北好茶，為農友的辛勞打氣。圖為參賽茶湯。圖／新北市農業局提供
分享

坪林博物館

相關新聞

龍山文創B2拚轉型 艋舺數位內容實驗場啟用

2019-05-23 15:32

台南立委國民黨誰要來選？謝龍介：郭台銘來也不錯

2019-05-23 18:25

化南新村「文資身分證很難拿」明3度會勘重啟審議

2019-05-23 17:58

酸國民黨用黨產付敬老金 議員反批柯文哲亂花錢

2019-05-23 16:42

艋舺龍山寺公益寫作班 要幫弱勢學子練功

2019-05-23 15:15

新北市辦永續食物國際論壇 與外國駐使分享惜食經驗

2019-05-23 12:10

新北市府推綠色觀光 瑞芳出租電動機車可免費騎

2019-05-23 11:39

全台最大考古主題園區25日啟用 舒米恩獻聲

2019-05-23 07:53

藍提敬老金自治條例 交付北市議會審查

2019-05-23 00:12

綠多人挺藍敬老金提案 時力阻擋失敗

2019-05-23 00:08

柯文哲罵垃圾 議會：不道歉別來報告

2019-05-23 00:02

豪雨應變檢討 侯友宜：停班停課可更彈性

2019-05-22 23:58

北市節能家電補助 中華電信13門市可辦

2019-05-22 23:50

搶救OHCA誓師 侯友宜：朝世界第一邁進

2019-05-22 23:34

老公寓裝電梯／新北：補助後負擔費用仍高 住戶意願低

2019-05-22 23:26

北市老舊公寓加裝電梯 5年僅26件

2019-05-22 23:17

新北台64、65線車禍 警跨區協調 縮短處理時間

2019-05-22 23:10

520雨災社區污水倒流 淡水議員要求改善

2019-05-22 20:14

小地方大心思 汐止厚德公園綠化有龍蟹

2019-05-22 20:11

鼓勵憑證報稅 國稅局淡水所好禮大方送

2019-05-22 20:11

時代力量擋敬老金自治條例 北市藍議員嗆後果自負

2019-05-22 17:39

影／搶救OHCA生命大作戰 侯友宜：朝世界第一為目標

2019-05-22 16:31

北市汰換節能冷氣冰箱 31日起在13處中華電信門市辦理

2019-05-22 14:20

號召菲律賓鄉親重遊台北 歌手Mikey Bustos披掛上陣

2019-05-22 14:19

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

史無前例！宜縣長備詢由秘書長陪坐報告席 挨轟大笑話

2019-05-23 10:28

高雄百年古厝遭突襲拆除 前議員批：只想發大財、沒歷史感

2019-05-23 12:47

影／台南百年古井超過一甲子沒打開 打開竟然有湧泉

2019-05-22 14:58

機捷A21環北站區段徵收 內政部今審議通過

2019-05-22 19:24

拒絕代理主委到任？ 國民黨花蓮縣黨部黑車擋門口

2019-05-23 10:58

注意！紓解竹科下班壅塞 經國橋增2支紅綠燈調控車流

2019-05-23 13:54

影／金門拌麵好棒棒 網紅泡麵達人強力推薦紅到國外去

2019-05-22 19:43

台南麻豆名醫故居 百年白蓮霧樹因這原因要砍除

2019-05-22 19:27

秘書長全程陪坐報告席幫答詢 林姿妙：很好啊，新創意

2019-05-23 11:23

影／當年遣返流下悲傷淚 灣生今重回基隆港心情激動

2019-05-23 15:56

鼓勵憑證報稅 國稅局淡水所好禮大方送

2019-05-22 20:11

基隆打造智慧路口 選在麥金路、基金一路試辦

2019-05-23 10:06

台南官田慈聖宮邀楊烈等人演唱 為神農大帝祝壽

2019-05-23 08:16

高雄旅展周五開幕優惠多 估計有30萬人次湧入

2019-05-22 22:21

新北市府推綠色觀光 瑞芳出租電動機車可免費騎

2019-05-23 11:39

影╱培訓「大學姐」當局長花360萬？林筱淇：議員憑空撰寫

2019-05-23 15:37

免費！竹縣體育會攀岩健身班 今天開放線上報名

2019-05-23 11:25

鴻海投資高雄？ 韓國瑜：談了3次，雙方都很積極

2019-05-23 12:39

柯文哲罵垃圾 議會：不道歉別來報告

2019-05-23 00:02

桃園經國轉運站外人行道違停執法 三天拖吊54台

2019-05-23 12:40

太保民代質疑代購祭品圖利 市公所：研議暫停服務

2019-05-23 09:35

影／翻耕補助救稻熱病？嘉縣議員：蔡政府頭殼壞去！

2019-05-23 11:41

台1線又見石虎路殺 苗縣議會今審保育自治條例

2019-05-23 09:51

林思伶接掌文化局？ 韓國瑜：總質詢後公布

2019-05-22 23:10

國小校長空拍美景 玉里黑熊稻田紅到國外

2019-05-23 12:04

影／後龍西瓜有「身分證」 農民：銷路就是比人家好

2019-05-22 19:48

全台最大考古主題園區25日啟用 舒米恩獻聲

2019-05-23 07:53

打開台南公園設計評選員名單 景觀建築師傻眼

2019-05-23 15:14

竹市打造超大野餐草原 相當428個籃球場

2019-05-22 23:30

各區爭設iBike站 台中市府沒編預算

2019-05-23 00:14

家戶換智慧電表 用電更精準

2019-05-22 23:09

高雄稻田災情慘重 韓喊話：盼補助每公頃10萬耕鋤費

2019-05-23 17:30

北北宜首長 6月1日會師淡蘭古道

2019-05-22 23:56

桃園復興新溪口吊橋 休園整修到6月中旬

2019-05-23 08:21

北市老舊公寓加裝電梯 5年僅26件

2019-05-22 23:17

環保杯A地租B地還 嘉市議員保護環境推新招

2019-05-22 22:42

雲林縣長張麗善拜會林佳龍 盼高鐵雲林站增班

2019-05-23 15:59

歸仁分局邀請170宮廟 簽署優質宮廟公約

2019-05-22 23:06

物價漲業者無奈 台南小吃銅板價變紙鈔價

2019-05-22 23:01

議員提「來高雄結婚吧」 韓國瑜：會打造愛情聖地

2019-05-23 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top