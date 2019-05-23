新北百萬冠軍茶出爐 6月1日在茶葉博物館拍賣
一年一度「新北好茶春季包種茶」評鑑結果出爐，坪林區茶農陳源德擊敗眾多好手，勇奪特等獎殊榮，新北市農業局表示，6月1日將在坪林茶葉博物館旁拍賣「百萬冠軍茶」，預計拍賣10斤「特等獎」新北好茶，為農友的辛勞打氣。
新北市為文山包種茶的發源地，有「茶鄉」之稱的坪林是包種茶主要產區，包種茶的特色就是「香氣」，香氣越濃郁品質越高級，農業局表示，坪林區包種茶製茶技術逐漸成熟，孕育了6名榮獲全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍的「冠軍製茶師」，可說是冠軍茶鄉。今年也改變評鑑作法，特別輔導坪林在地茶農成為品茶師，並由在地品茶師組成5人初審團，進行茶葉品評。
經過專業品評後，在472名參賽者中，由茶農陳德源奪得冠軍頭銜，陳德源表示，能從眾多參賽者中脫穎而出，他非常驚訝，他也謙虛表示「製茶學問大，從生產管理到發酵萎凋、炒茶、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎，自己也仍在學習中。」
農業局表示，今年雖受暖冬影響，產量較往年略為減少，但後續天氣持續穩定，特別是採茶時期，坪林有別以往出現了連續好幾日的暖陽，讓農友有充分的時間採茶炒茶，茶葉品質也相對提升。比賽前也經過嚴格農藥抽驗，為消費者把關茶葉，而「新北好茶-春季包種茶」也將於明日上市，民眾可在6月1、2、8、9日前往坪林茶葉博物館參加產地展售會，現場也有推出折扣價及滿額優惠，也可洽坪林區農會（02）26657227或產區農友選購。
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