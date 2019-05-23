龍山文創B2拚轉型 艋舺數位內容實驗場啟用

2019-05-23 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市龍山文創B2最新規劃為「艋舺數位內容實驗場」，作為自媒體人才的孕育平台，今日正式開放租借。內容包括免費教學課程、專業設備學生優惠價等，主打攝影棚及多元展演兩空間，即起以優惠價開放有興趣的人士及學校團體預約利用，6月15日起首波課程推出手機微電影系列。

台北市文化局欲扶植龍山文創B2成為藝文育才基地，但因成效不彰過去飽受批評。文化局重新將此地規劃為「艋舺數位內容實驗場」，今日正式啟用，下午舉辦開幕記者會，邀請4位網路部落客運用導播機進行直播即時體驗。

場地包含龍山文創B2內兩間空間，將提供電影製作常用的設備，如後製剪接、綠幕特效組、多功能專業導播機等，另外也提供電視製作與Youtuber常用的 Go Pro 運動攝影機、4K攝影機、三軸穩定器、無線型與指向型麥克風、專業燈光等多項高規格器材，並能展現多達30多款即時的後製效果。

艋舺數位內容實驗場規劃以優惠價格供學生租借使用，現場也會安排專業人員教學與指導；實驗場開幕後將規劃教學課程供有興趣經營自媒體的民眾、學生免費報名參加。

至於器材租賃時間，是上午11時至晚間7時共8小時（周一休館），依規定，攝影棚含勾選器材每小時300元，一日1500元；學生優惠每小時200元，一日1000元；展演空間含勾選器材每小時150元，一日750元；學生優惠每小時100元，一日500元。

文化局也規定，使用者禁用雙面膠帶黏貼看板，使用膠帶或釘子後需清除乾淨，器材不接受出借，設備若遺失或損壞需照價賠償。此外，如果拍攝影片內容是艋舺在地文化，其點擊率達5000次以上，另可申請費用減免。