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艋舺龍山寺公益寫作班 要幫弱勢學子練功

2019-05-23 15:15聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北萬華龍山寺與聯合報合作，贊助公益寫作班，本學期從5月25日陸續開課至8月止，共計在9間國小、國中開15班，有450名清寒、原住民新住民第二代學生受惠。

龍山寺董事長黃書瑋指出，聯合報系注意到目前學校寫作教學的不足，尤其是針對新住民第二代，龍山寺與聯合報可以相互配合，一邊出錢一邊出力，讓孩子能有機會去練習寫作，且課程開在課後或暑假，地點在學校，學生可以省去交通往返時間。

聯合報經理陳嘉章說，龍山寺今年建寺280周年，今年第一個活動就是公益，黃董事長本於「再窮不能窮教育」，特別撥款，透過寫作班將國文札根到弱勢的學生。陳嘉章也說，聯合報本來就訓練上百位的老師，有自信、有一定的品質能辦好這次的活動。

這次活動參與的學校，包括雙園、東園、西園、龍山、萬大、華江、西門、老松國小和大理高中國中部，共9校。聯合報教育事業部業務開發中心副理戴勤文說，課程設計針對閱讀和寫作，先從閱讀開始讓學生不要懼怕寫作，再教審題、立意、取材，以及結構組織、標點符號，循序漸進讓學生從最基礎部分練習寫作，教材是由名著 、優良作家作品做引導，再由學生仿寫、改寫，經過這段時間的訓練，先讓學生比較不會害怕寫作。

老松國小校長林明助說，現在大家都喜歡滑手機、平板電腦，但最重要的應該還是文字表現，他非常期待孩子透過老師的引導，將生活上的感受適時表達出來，並和其他人做溝通，這種能力在現在非常重要，甚至可以透過文字，將萬華當地的文化與他人分享，對在地的發展也能有很大的幫助。

西門國小校長蕭建嘉表示，很慶幸有這麼有意義的活動，加惠在孩子身上，讓孩子能一步步學習。感謝龍山寺、聯合系，透過專家專業的帶領，讓孩子願意學，把自己內心的想法，用文字表現出來。

台北萬華龍山寺與聯合報合作，贊助公益寫作班，受惠的學校特別感謝龍山寺董事長黃書瑋...
台北萬華龍山寺與聯合報合作，贊助公益寫作班，受惠的學校特別感謝龍山寺董事長黃書瑋(左三)。記者楊正海╱攝影
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龍山寺新住民原住民

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