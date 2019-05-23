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台中國際旅客全台排第8 觀旅局：爭取米其林小吃評鑑

2019-05-23 13:55聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市長盧秀燕上任口號喊著「拼經濟」，民進黨市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤今天聯合質詢時指出，台中吸引國際觀光客來缺乏積極性的政策，國際遊覽人數在全台灣排名第8名，觀光表現並不好，建議從美食小吃做為主要的推動內容，邀請米其林對台中美食小吃進行評鑑，藉以提升台中市的觀光。

議員陳淑華指出，台中高美濕地是國外旅遊網站列為一生必到景點，還有彩虹眷村等特色景點，觀光資源豐富。但台中已是台灣第二大城市，國際旅客到訪表現不佳，根據交通部觀光局在2017年針對國際觀光客來台灣旅遊的調查報告中，來台灣景點旅遊的縣市僅排位在第8名，六都之中在第4名，相對於台中市所擁有的資源來說的確欠佳。

陳淑華認為，吸引國際觀光客來台觀光最主要的因素，第一就是美食特色小吃，逛夜市是來台國際旅客最主要的活動，而美食特色小吃則是吸引觀光客最主要原因之一。

陳淑華、邱素貞說，台中市有最大夜市西屯區逢甲夜市、南區忠孝夜市、豐原區廟東商圈，各夜市都有創意特色小吃、糕餅產業，但在國際旅客的到訪上卻大幅落後台北的士林夜市、饒河夜市等夜市，台中市有中、西、日式及世界各地美食餐廳，具在地特色及創意小吃，應加強推廣的力道。

陳淑華建議，邀請米其林來評鑑台中市的美食及旅遊各項指標，除了有助拉抬台中市的國際旅遊知名度，更可以對台中市的觀光產業、觀光品質的產生激勵作用。

台中市觀旅局長林筱琪表示，今年4月享譽國際的米其林指南盛大發表「台北版指南」，市府也期盼透過米其林指南的發行，吸引世界各地觀光客來台中旅遊，也已與米其林指南台灣代表聯繫，表達積極爭取合作的意願，會持續努力爭取。

林筱琪說，爭取米其林指南評鑑是由交通部觀光局負責協助聯繫，這幾個月以來，市府已與交通部觀光局反映期盼共同爭取，米其林指南台灣代表也回應會將台中的意見反映給法國總部參考，會持續努力。

台中市議員陳淑華、邱素貞說，台中市有最大夜市西屯區逢甲夜市、南區忠孝夜市、豐原區...
台中市議員陳淑華、邱素貞說，台中市有最大夜市西屯區逢甲夜市、南區忠孝夜市、豐原區廟東商圈，特色領先全台，但國際旅客大幅落後台北士林夜市，圖為台中逢甲夜市。圖／本報資料照片
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台中市議員陳淑華（右）、邱素貞（左）今天質詢時說，國際觀光客到台中市遊覽人數在全...
台中市議員陳淑華（右）、邱素貞（左）今天質詢時說，國際觀光客到台中市遊覽人數在全台排第八名，台中市在觀光的表現並不好。記者喻文玟／攝影
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台中市夜市米其林

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