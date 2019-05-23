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新北市辦永續食物國際論壇 與外國駐使分享惜食經驗

2019-05-23 12:10聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市政府在今天舉辦永續食物國際論壇，邀請新加坡、日本等駐台使節一同參與，今天在開幕式上，新北市副市長吳明機與駐台使節，一同在惜食諾前簽署版上簽署，代表願意為永續食物議題盡一份心力，也將在論壇期間，安排食安、教育、公益、永續環境等與惜食相關議題分享與經驗交流。

近年來，永續食物議題受到越來越多國家重視，新北市社會局表示，台灣每年浪費約68萬6千噸食物，新北市約14萬噸，浪費原因包含國中小營養午餐剩餘量、餐飲業或食品業過量點單及格外品銷毀、農產品在銷售鏈上的淘汰品、家庭浪費造成的大量廚餘等。

社會局統計，新北市在930個老人共餐據點及108處兒少課後照顧據點，發現食物經費不足，成為多數社區據點無法頻繁辦法共餐的原因，為了減少浪費食物，設回局建構惜食分享網站、透過跨機關整合、民間參與等策略，達到惜食目標。

市府表示，在新北市果菜公司三重及板橋市場，每周由中盤商捐贈格外品蔬果，轉送給社福機構和各據點老人共餐使用，另外，目前有14個公有市場定期由攤商捐贈食物到定點，讓共餐單位領取，也透過「理菜志工」和「義廚師生」全力協助整理、分送和烹調，更有委外團隊承接惜食車運輸食物，預防食物在運輸過程中變質。

市府指出，新北惜食分享網從105年12月推行到今年4月底，將31萬多公斤的食物重新分配、給予社區共餐據點，讓35萬人次受益；更讓298所學校在這2年減少近800頓營養午餐廚餘，社會局也針對餐飲業進行評鑑與輔導，近2年減少390噸廚餘量。

吳明機表示，「惜食」不只是解決剩食，更要透過教育、倡議及管理等方式將食物浪費狀況達到最輕，僅仰賴公部門或民間團體室難以達成的，新北市會以新北惜食分享網作為永續食物議題的敲門磚，希望可以讓更多民間團體響應，一起改變浪費食物的情況。

新北市政府在今天舉辦永續食物國際論壇，邀請新加坡、日本等駐台使節一同參與，今天在...
新北市政府在今天舉辦永續食物國際論壇，邀請新加坡、日本等駐台使節一同參與，今天在開幕式上，新北市副市長吳明機與駐台使節，一同在惜食諾前簽署版上簽署，代表願意為永續食物議題盡一份心力。記者江婉儀／攝影
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新北市政府在今天舉辦永續食物國際論壇，邀請新加坡、日本等駐台使節一同參與，今天在...
新北市政府在今天舉辦永續食物國際論壇，邀請新加坡、日本等駐台使節一同參與，今天在開幕式上，新北市副市長吳明機與駐台使節，一同在惜食諾前簽署版上簽署，代表願意為永續食物議題盡一份心力。記者江婉儀／攝影
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廚餘營養午餐

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