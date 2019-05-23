新北市府推綠色觀光 瑞芳出租電動機車可免費騎

2019-05-23 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市在瑞芳設置電動機車推動綠色觀光，雖計分收費，但前15分鐘免費，幾乎可說是免費。圖／新北觀旅局提供 分享 facebook 新北市府觀光旅遊局預定27日起在瑞芳推動電動機車綠色旅遊，新北旅館商業同業公會同步號召近百家同業邀請遊客2天1夜或3天2夜輕旅行，住宿可補助、抽獎。

即日起加入WeMo Scooter APP會員，加贈30元騎乘金，活動期間瑞芳租車享前15分鐘免費騎，6處站點距離騎乘時間幾乎都不超過15分鐘，可說是變相免費。另外出示WeMo騎乘紀錄享海科館半價遊，活動期間將抽出1名7天免費騎得主。

新北市府和智慧綠能電動機車服務WeMo Scooter合作，把智慧綠能電動機車服務帶入觀光景點，啟動綠能旅遊模式，號召民眾使用綠色運具到新北春遊。旅館業提供上百張免費住宿券及午、晚餐券抽獎。

副市長吳明機說：市府鼓勵旅客環保綠能旅行，攜手WeMo Scooter催生綠色運輸觀光交通網，使用APP即可啟動觀光交通，也提供另一種暢遊深澳的點對點交通新選擇，徜徉北海岸山海美景。

觀旅局長張其強說，新北市近百家觀光業者力挺市府觀光，爭取國內旅遊市場，未來觀光局會一起搶錢（預算）、搶人。暑假將再和旅宿及伴手禮業者在高雄、台中辦大型新北旅遊推介會，和中南部同業接軌，不只迎國際觀光客，更歡迎國內民眾，也邀請市民到各區走走，體驗不同的景致和農特產、美食。