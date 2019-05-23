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新北市府推綠色觀光 瑞芳出租電動機車可免費騎

2019-05-23 11:39聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市在瑞芳設置電動機車推動綠色觀光，雖計分收費，但前15分鐘免費，幾乎可說是免...
新北市在瑞芳設置電動機車推動綠色觀光，雖計分收費，但前15分鐘免費，幾乎可說是免費。圖／新北觀旅局提供
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新北市府觀光旅遊局預定27日起在瑞芳推動電動機車綠色旅遊，新北旅館商業同業公會同步號召近百家同業邀請遊客2天1夜或3天2夜輕旅行，住宿可補助、抽獎。

即日起加入WeMo Scooter APP會員，加贈30元騎乘金，活動期間瑞芳租車享前15分鐘免費騎，6處站點距離騎乘時間幾乎都不超過15分鐘，可說是變相免費。另外出示WeMo騎乘紀錄享海科館半價遊，活動期間將抽出1名7天免費騎得主。

新北市府和智慧綠能電動機車服務WeMo Scooter合作，把智慧綠能電動機車服務帶入觀光景點，啟動綠能旅遊模式，號召民眾使用綠色運具到新北春遊。旅館業提供上百張免費住宿券及午、晚餐券抽獎。

副市長吳明機說：市府鼓勵旅客環保綠能旅行，攜手WeMo Scooter催生綠色運輸觀光交通網，使用APP即可啟動觀光交通，也提供另一種暢遊深澳的點對點交通新選擇，徜徉北海岸山海美景。

觀旅局長張其強說，新北市近百家觀光業者力挺市府觀光，爭取國內旅遊市場，未來觀光局會一起搶錢（預算）、搶人。暑假將再和旅宿及伴手禮業者在高雄、台中辦大型新北旅遊推介會，和中南部同業接軌，不只迎國際觀光客，更歡迎國內民眾，也邀請市民到各區走走，體驗不同的景致和農特產、美食。

觀旅局表示，本月27日到7月12日，瑞芳將設置6個電動機車借還站點，提供點到點租借服務，方式和Ubike一樣簡單，站點有瑞芳火車站、象鼻岩、深澳鐵道自行車站、海科館火車站、海科館探索館和環保復育公園停車場，車內備有2頂安全帽，全程採分鐘計價，不須押金，上午9點到下午6點出租。

新北觀光業者和市府合作，提供住宿券、餐券抽獎，租借電動機車前15分鐘免費。圖／新...
新北觀光業者和市府合作，提供住宿券、餐券抽獎，租借電動機車前15分鐘免費。圖／新北觀旅局提供
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新北觀光業者和市府合作，提供住宿券、餐券抽獎。圖／新北觀旅局提供
新北觀光業者和市府合作，提供住宿券、餐券抽獎。圖／新北觀旅局提供
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新北山海美景無限。圖／新北觀旅局提供
新北山海美景無限。圖／新北觀旅局提供
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新北市在瑞芳設置電動機車推動綠色觀光，雖計分收費，但前15分鐘免費，幾乎可說是免...
新北市在瑞芳設置電動機車推動綠色觀光，雖計分收費，但前15分鐘免費，幾乎可說是免費。圖／新北觀旅局提供
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瑞芳電動機車

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