全台最大考古主題園區25日啟用 舒米恩獻聲

2019-05-23 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



位於新北市八里十三行博物館旁的「新北考古公園」將在本周六正式啟用。為慶祝開園，「2019考古生活節」於5月25日、26日盛大舉辦，連續2天上午10點到下午5點設置超過120個攤位，讓民眾在原始聚落氛圍中免費體驗古代生活「食衣住行育樂」各種活動。

另還有金曲歌王舒米恩、台灣首支原民拉丁饒舌樂團Boxing等卡司也將首度獻聲考古公園。

新北市文化局長蔡佳芬表示，新北考古公園是全台最大的考古主題園區，面積達5.2公頃，融入考古、教育、生態、藝術與人文等元素，串連十三行博物館，完整地呈現十三行文化，為台灣文化資產新亮點。

園區設有住屋、草棚、穀倉、部落渠道等地景展示，步入公園如同穿越十三行史前文化聚落，提供民眾免費參觀。此外，園區分為教育演示區、部落教學區、狩獵教學區等3大主題特區，並設有考古互動沙坑、文物典藏室、學習體驗教室，不定期舉辦文物修復以及史前技能等課程。

十三行博物館長陳春蘭表示，為慶祝考古公園啟用，特別結合一年一度的「考古生活節」，串連博物館及公園場地，以「古代生活」為主題，打造史上最大的考古嘉年華。