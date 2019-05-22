北市老舊公寓加裝電梯 5年僅26件

2019-05-22 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



台北市老舊公寓增設電梯大不易，位於士林區的士東公寓大廈，屬於近年少數增設成功的案例。 圖／台北市都更處提供 分享 facebook

台灣步入高齡社會，台北市許多4、5樓老公寓早期都無電梯，行動不便長者幾乎「寸步難行」，儘管政府放寬加裝電梯的申裝門檻，卡關問題卻百百種，據統計，近5年台北市核准的興建電梯雜項執照才26件，但全市5樓以下建物就多達5萬棟，比例相當懸殊。

台北市長柯文哲昨天出席松山區里長座談會，東榮里長鄭玉梅當面陳情，指里內民生社區超過50年歷史，幾乎都是4、5樓老公寓，民眾希望裝設電梯，提出申請卻遭百般阻撓，有一件申請案去年9月送進市府，至今仍未核准。

台北市長柯文哲上午出席松山區里長座談會。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

鄭玉梅說，因為沒有裝設電梯，很多住公寓的長者根本難以進出，最終只能「含淚搬走」，她感到很難過。

柯文哲當場指示祕書長、建管處儘速辦理會勘，強調在公務員不會坐牢、合法合理情況下，用專簽方式解決。

據統計，北市建物共11萬4848棟，5樓以下建物達5萬917棟，但都市更新牛步，趕不上人口老化速度，政府近年雖放寬加裝電梯申裝門檻、補助額度，不過，市府核准的老舊公寓申請增設電梯變更使用執照或雜照，近5年僅26件。

建管處表示，老舊公寓增設電梯案件數極低，除了個案基地先天條件不佳，最大癥結點仍在住戶整合，像是頂樓住戶有急迫性，一、二樓住戶反而用不到電梯，尤其裝設電梯動輒百萬，經費比例如何分攤，必須由住戶私下協調。

都更處指出，北市府今年已公告「整維得來速套餐ABC」計畫，對於6層樓以下老舊公寓，裝設電梯補助金額從原本的200萬元，今年再加碼20萬元，希望能提高誘因。