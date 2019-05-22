新北前議長追思會 吳敦義將覆蓋黨旗

2019-05-22 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



有「寶石議長」之稱的新北市前議長陳幸進今年3月因咽喉癌病逝，享壽76歲，陳幸進的治喪委員會預計5月24日下午2點於三重小巨蛋2樓演藝廳，舉辦追思音樂會。

新北市議會今指出，追思會除了回顧陳議長的生平事蹟，也將出版「盡義守忠」追思特輯，國民黨主席吳敦義親自頒贈覆蓋黨旗證書，家屬也將捐贈「寶石號」救護車遺愛人間，當天會後送別車隊將行經新北大道，讓民眾送陳議長最後一程。

陳幸進從政33年，一路從三重市民市代做到3屆台北縣議員、2屆議長和新北市議員，地方人脈深厚，早年他從事寶石雕刻，因而得到「寶石」的綽號，家族企業寶石建設因而得名。。

陳幸進治喪委員會主委為國民黨主席吳敦義，榮譽主委則有連戰、馬英九、蕭萬長、王金平、吳伯雄、朱立倫，副主委則有侯友宜、韓國瑜、郝龍斌、趙藤雄、蔣根煌等人。

治喪委員會為陳幸進整理生平事蹟，包括在1999年莫拉克颱風過後協助災區學生到台北縣就讀、爭取經費協助拆除三重治安毒瘤「豆干厝」、促進三重蘆洲台電電纜地下化，並推動三重市地重劃，打造三重「新大直」等。陳幸進也曾任新北市義消總隊長。