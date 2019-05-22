推動偵查業務科技化 北檢首創書類自動化設備

2019-05-22 19:18 中央社 台北22日電



台北地檢署今天表示，為簡化結案書類製作流程，首創自動化作業設備，能夠自動套印機關印信、騎縫章與裝訂，大量節省製作書類的時間及縮短寄送書類給當事人的時程。

北檢發布新聞稿表示，以往書記官製作書類正本時，需先行列印，裝訂完成再送交監印人員加印機關印信及騎縫章，流程耗時費力。

新聞稿指出，北檢為與時俱進，去年底研究導入自動化設備取代起訴書、不起訴處分書、緩起訴處分書等結案書類列印、用印人工作業，以簡化流程與縮短時程。

北檢表示，經自籌經費新台幣127萬元，與廠商合力研究開發，採購列印設備並搭配廠商開發的軟體程式，經數月規劃測試，於今年5月7日起全面實施自動化作業系統。

北檢指出，使用自動化設備後，書記官於個人電腦上製作書類正本，確認內容與原本無誤後，將有條碼的書類儲存成PDF檔，利用軟體程式於書類蓋上書記官職名章，再傳給監印人員，由監印人員於書類上蓋機關印信後輸出至列印設備。

新聞稿指出，自動化設備可一次完成書記官署名書類的列印、套印機關印信、騎縫章與裝訂，大量節省製作書類正本時間及縮短寄送書類給訴訟當事人時程，也可減少監印人員因蓋用印信時重複動作而產生的職業傷害。

北檢表示，自動化設備取代傳統人力完成多項工作，減輕工作負擔及提升工作效率與品質，提升文書列印執行效率，簡化文件傳送流程，並有效節能減碳，達成「品質」、「效率」、「專業」、「便民」的目標。