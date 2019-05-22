寸土寸金 新北標售最小市有地0.45平方公尺

2019-05-22 18:16 中央社 新北22日電



新北市政府財政局努力開源節流，最新的標售市有土地公告卻創下近年來最小塊土地的紀錄，標售土地面積僅0.45平方公尺，由於位在新莊副都心精華區，底價仍逾新台幣21萬元。

財政局今天公告今年度第1次公開標售新北市市有非公用不動產，共有3標售案，第1標是市有持分土地，登記面積3.41平方公尺，市有權利範圍為60分之8，也就是市有土地持分面積僅0.45平方公尺，標售底價為新台幣21萬8949元。

第2標案是標售市有土地，登記面積分別為1.15及23.05平方公尺，標售底價共1165萬3752元。

第3標是位景安路118之1號13樓捷運共構分回市有住宅案，土地持分面積合計約22.98平方公尺，建物面積含共有部分(車位、公設等)約計233.90平方公尺(約70.75坪)，標售底價為3248萬6987元。

比較特別的是前2標市有畸零地，最小僅0.45平方公尺，稍大者也僅1.15平方公尺，大小僅約一座茶几的面積，財政局科長張志益表示，0.45平方公尺是民眾用來抵繳稅款的土地，應是過去道路分割後的剩餘土地，可能創下近年來市有地標售最小面積的紀錄。

他表示，雖然土地面積小，但可能很容易就標售出去，主要這兩個標案都位在已獲核定「擬訂新北市新莊副都心段七小段1地號等22筆土地都市更新事業計畫案」範圍內，因此，除更新實施者的建商能優先標購外，其他民眾若能標到，也就取得參與更新的權利。