時代力量擋敬老金自治條例 北市藍議員嗆後果自負

2019-05-22 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲上任後取消發放重陽敬老金，引發爭議，國民黨台北市議會黨團今天提台北市重陽敬老禮金致送自治條例，下午送大會討論，順利一讀通過，交付法規委員會審查。

下午一讀過程中，時代力量黨團議員林穎孟、黃郁芬提出應先暫擱，由社會局提出是否造成預算排擠的影響評估報告，再送法規委員會審查，並提出額數問題，欲阻擋法案一讀，但遭藍營議員群起反對，國民黨議員秦慧甚至表示，案子在法規會審查完後，也會送大會二讀，若有意見，也可以反對，發動表決，但這個會期目前很和諧，如果要擋人家的案子，發動額數問題或暫擱，各黨團後果自負。

下午大會討論此案時，時代力量議員林穎孟率先發言，認為該自治條例會增加預算7億，且過幾長輩人數增多， 增加到10幾，預算不知是否會排擠到現行老人福利制度。她認為可能會衝擊到老人共餐、敬老卡使用等，社會局兩周內做成評估報告後，再討論此案。

時力另一位議員黃郁芬也認為，時力黨團沒有議員在法規會，所以社會局應該先給評估報告，且社會局預算才200億，若要增加重陽敬老金，不知影響多少其他預算，必須知道影響評估，是否應先擱置，等報告出來再付委審查。

不過，議員陳錦祥認為，法規會沒有時力議員，但可以列席、參與討論，且為了彼此和諧，議員的提案，儘量不要有意見，如果惡意去暫擱人家的案子，以後時力黨團的提案，大家也會暫擱，反正此案以後還有很多實質討論 的機會。