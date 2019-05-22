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新北考古公園5月25日啟用 體驗十三行人古代生活

2019-05-22 17:08中央社 新北22日電

新北市政府在新北市立十三行博物館旁增建新北考古公園，第一階段工程日前完工，將在25日開園啟用，讓民眾搶先體驗十三行人的居住環境，並舉辦古代生活體驗活動。

新北市政府去年3月在十三行博物館旁增建新北考古公園，第一階段工程斥資新台幣8400萬元，占地2.2公頃，規劃教育演示區、部落教學區和狩獵教學區等3大區，並設有學習體驗教室、文物典藏展示室、考古互動探坑、仿十三行人住屋、草棚、穀倉、渠道、入口廣場等，營造十三行人當時居住環境。

第一階段工程在日前完工，25日將開園啟用，十三行博物館為慶祝開園，結合2019考古生活節，25日、26日連續2天上午10時到下午5時，設置超過120個攤位，讓民眾在原始聚落氛圍中，免費體驗古代生活中的「食衣住行育樂」，現場也有樂團演奏。

十三行博物館表示，新北考古公園是北台灣最大考古主題園區，全區佔地5.2公頃，分兩階段施作，二階段工程去年獲文化部前瞻「再造歷史現場專案計畫」補助，預計明年再向中央申請史前十三行聚落再造工程，屆時將重現整個部落，總經費預計超過2億元。

新北市政府文化局局長蔡佳芬表示，新北考古公園設有考古互動沙坑、文物典藏室、學習體驗教室，將不定期舉辦文物修復以及史前技能等課程，並提供民眾免費參觀，開園時間比照十三行博物館。

十三行博物館館長陳春蘭表示，25日和26日的考古嘉年華以古代生活為主題，包含考古市集、展演及體驗活動，另有多項音樂表演，館方也邀集國定考古遺址及學術單位推出「史前技能」挑戰，只要完成製陶術、狩獵術、農事術、工藝術任一技能，還能獲得考古生活節限定「達人Tatto手繪認證」。

考古博物館

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