慶祝400萬人達標 新北市系列活動逾400項優惠

2019-05-22 15:57 中央社 新北22日電



新北市4月27日突破400萬人口，新北市政府為此推出一系列活動，25日起將結合新北市博物館、國民運動中心、在地商家、連鎖企業推出超過400項優惠。

新北市政府民政局表示，新北市人口數在4月27日突破400萬，為慶祝達標里程碑，市府將從25日起到6月底舉辦「感恩回饋月」，結合市內博物館、國民運動中心、深澳鐵道自行車等推出優惠體驗，在地商家、連鎖企業也響應推出超過400項優惠，部分商家折扣更加碼延長到8月底。

首波優惠活動將從新北市900多家統一超商展開，包括OK．MART、摩斯漢堡、遠東百貨、特力屋、和樂、頂好、環球購物中心、Jasons超市等連鎖企業提供各式優惠。

新北市民政局表示，26日將推出富邦悍將對戰桃猿隊，內野400張4折優惠，26日及27日則有勞工局特定優良視障按摩院及視障按摩小棧，在指定時段提供免費按摩10分鐘，5月底前每天也會有1座國民運動中心發送400張免費體驗券。

電商業者生活市集則在6月底前將送出400萬份現金折價券，蝦皮商城「來新北逛菜市」單筆消費滿400元送消費金40元，東森購物、森森購物、KKday也有多項折扣優惠。

新北市交通局則串聯境內各景點的795木柵平溪線、856黃金福隆線及862皇冠北海岸線3條公車路線， 6月份刷卡半價，新北深澳鐵道自行車也將有400張單程6折優惠票券送給市民。

新北市民政局表示，25日至6月2日將在市府1樓大廳舉辦「新北友好市400+暨戶政展」，25日還會抽出眾所期待的淡水「海洋都心3 中央花園」套房獎項得主，松果購物則將贈送8888元的入厝金給當日幸運抽中套房獎項的市民，其他相關餐廳、酒店優惠，則可上感恩回饋月網站查詢。