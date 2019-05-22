北市議會藍營提案 力拚今年重發敬老金

2019-05-22 15:04 中央社 台北22日電



台北市議會中國國民黨黨團提送「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，黨團書記長應曉薇今天說，力拚本會期三讀通過，預估有近47萬人受惠，盼今年可領取重陽敬老金。

台北市長柯文哲在首任市長任內將每年發給北市長者的重陽敬老金排富，過去只要年滿65歲的市民或55歲以上的原住民，重陽節可領取新台幣1500元到1萬元不等的敬老金。經調整後，改為只有低收入戶或中低收入戶的長者可領取。

國民黨黨團今天舉行「提案制定『台北市重陽敬老禮金致送自治條例』」記者會，會中公布條例草案的十項條文內容，希望讓北市65歲以上的民眾都能領取重陽敬老金。

其中，明定自治條例草案的主管機關相關權責業務、發放對象、標準及方式，並由台北市政府社會局編列相關預算，並協調台北市民政局、各戶政事務所、各區公所及各里辦公室協助辦理發放事宜。

草案有關敬老禮金每年發給基準部分，滿65歲以上、未滿75歲者，每人1500元；75歲以上、未滿85歲者，每人3000元；85歲以上、未滿99歲者，每人5000元；年滿99歲以上者，每人1萬元及禮品一份。

另外，上述發給標準於原住民長者適用時，按各款規定年齡降低10歲。

應曉薇表示，發放重陽敬老金除弘揚敬老尊賢美德外，也能公平照顧長者。台北市長輩應與其他縣市長者一樣，盼此自治條例草案能在本會期順利通過，讓北市65歲以上的民眾能在今年領取重陽敬老金。

國民黨團指出，「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案昨天送交市議會程序委員會，今天將排入議會大會一讀會；若順利付委，將交由議會法規委員會審查，力拚本會期順利三讀通過。

國民黨團表示，柯文哲若願依自治條例草案精神執行，依據台北市政府資料統計，預計將有近47萬人受惠。