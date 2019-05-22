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北市汰換節能冷氣冰箱 31日起在13處中華電信門市辦理

2019-05-22 14:20聯合報 記者翁浩然╱即時報導

為方便台北市民眾就近申請住宅汰換節能冰箱、冷氣補助，北市府本月31日起委託中華電信在全市12行政區共13處指定門市受理申請案，申請人臨櫃辦理須帶身分證正本，代理人則要有委託人身分證正本、印章及自身身分證正本供核對；經現場審核通過，即可立即領取補助金，每戶家庭最高可補助1.5萬元

北市產發局表示，今年「住宅汰換節能家電補助」方案主要補助家戶汰換高耗能老舊「冷氣」及「電冰箱」，只要去年12月7日（含）以後購買符合能源效率1、2級的冰箱、冷氣汰換舊品，檢據相關證明就能申請補助。

其中冷氣韓分離式、窗型冷氣，每kW補助1000元，每台補助以3000元為限，每戶最多3台；電冰箱每公升補助10元，每台以3000元為限，每戶最多2台；因此一個家庭汰換3台冷氣及2台冰箱，最高可補助1萬5000元。

產發局說，申請補助的民眾需備齊身分證正反面影本、廢四機回收聯單正本、載明新機型號之發票影本、半年內其中一期台電電費單、能源效率分級標示影本（臨櫃現場可協助下載）、申請人存摺影本（現場辦理可免附），到中華電信指定門市辦理。若不方便現場送件，可掛號郵寄至「台北市大安區金山南路二段52號8樓。節能小組收」，註明申請北市補助住宅汰換冰箱、冷氣。

產發局也說，先前已遞件給市府的民眾也別擔心，審核進度將主動以手機簡訊通知申請人，預估6月30日前通知完畢；另外，31日起也將增設「北市住宅汰換節能家電專線」由專人接聽服務，電話0800-580-050、（02）8979-8300。

為方便台北市民眾就近申請住宅汰換節能冰箱、冷氣補助，北市府本月31日起委託中華電...
為方便台北市民眾就近申請住宅汰換節能冰箱、冷氣補助，北市府本月31日起委託中華電信在全市12行政區共13處指定門市受理申請案。圖／北市府提供
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為方便台北市民眾就近申請住宅汰換節能冰箱、冷氣補助，北市府本月31日起委託中華電...
為方便台北市民眾就近申請住宅汰換節能冰箱、冷氣補助，北市府本月31日起委託中華電信在全市12行政區共13處指定門市受理申請案。記者翁浩然／攝影
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