台中砍iBike站建置費 市府：明年爭取7年計畫升級版

2019-05-22 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



民進黨台中市多位市議員今天聯合質詢，批盧市府團隊砍掉交通局所提的iBike建置預算「今年台中將不會有任何新建置的iBike站」讓民眾大失所望。尤其台鐵新設5座高架車站沒有一座iBike租賃站，公車路線少，轉乘不易，看不到「交通任意門」的效果。交通局長葉昭甫說，因今年度預算僅編列舊站營運經費，未編列新站建置預算，新市府將爭取明年預算推動iBike2.0倍增計畫。

市長盧秀燕團隊上任後，交通局檢討現有iBIKE站設置地點及統計租賃情形，仍有重大交通節點及高使用需求地點須設置租賃站，後續將執行「公共自行車建置營運計畫-iBike2.0倍增計畫。」執行期程7年(109年-115年)，優先考量捷運、鐵路、大學、高中職、公車密集站位周邊，經費以不超過以往的規模5億1500萬。但市府財源問題，未納入第一次追加預算，將爭取納入109年度預算。

議員江肇國、周永鴻、江肇國、曾朝榮、賴佳微、張家銨、蔡耀頡、李天生、陳世凱與黃守達等人提到，市府今年建置iBike預算是0，周永鴻說，今年市府規劃追加減預算時，交通局的確有提iBike建置預算，但副市長陳子敬回答議員蔡耀頡時清楚表示「後來卻沒有列入市府追加減預算。」

蔡耀頡說，可見盧市長對於iBike完全不重視市民的便利性。交通任意門的政見更不攻自破。

江肇國表示，議員質詢與現場會勘都是白做工！因盧市府砍了這筆錢，預算根本出不了市府，令人失望！

曾朝榮強調，台中為人口第二大城，但iBike僅有325站，相較台北市400站，新北市540站，台中還有相當大的需求空間，盧市長應該更積極的回應民意，持續增設iBike站點。