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新北市優質治安社區 獲市長侯友宜頒發認證標章

2019-05-22 13:02聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市政府為落實推動「安居樂業」理念，新北市政府警察局以「社區導向」、「科技建警」等警政思維，積極推動社區治安工作及加速推動社區治安營造工作執行計畫。藉由輔導新北市94個治安社區，分別評選出優等、甲等以及成長組等「優質治安社區」，今天由市長侯

友宜頒發認證標章，以提升優質治安社區榮譽感並兼負有標竿學習任務，以強化各社區自我防衛能力，有效降低社區犯罪之發生率，打造

安全幸福家園。

新北市警局指出，今天頒發「優質治安社區」認證標章，是以全市在107年度申請參與內政部社區治安營造及市府加速推動社區治安營造補助的94個治安社區中，經過新北市政府社區治安專業輔導團隊分別遴選出優等、甲等及成長組等績優治安社區，符合優質治安社區條件，特別製作「優質治安社區」認證標章，今天上午8時30分在市政會議中由市長候友宜公開頒獎表揚，藉此鼓勵各社區積極投入「治安社區」營造工作。

市警局犯罪預防科表示，獲選新北市「優質治安社區」的優良社區，負有共同協助輔導其他治安社區任務，逐步提升社區治安營造的質與

量，並建構全市整體社區安全網絡，有效發揮預防犯罪功能，將新北市營造成「安心、安全、安康」安居樂業的社區生活環境。

新北市獲內政部評選為全國「優質治安社區」優等社區為三峽區溪東里、蘆洲區水湳里，甲等社區為板橋區自強里、三重區光輝里、永和

區永元里及汐止區湖蓮里，成長組為板橋區香丘里、新莊區裕民里、樹林區樹人里、土城區廷寮里、淡水區正德里、中和區福善里、泰山

區全興里、雙溪區牡丹里、新店區中華里及金山區六股里。

新北市政府也遴選出五股區興珍里、鶯歌區鳳福里為新北市優等治安社區，板橋區大豐里、土城區青雲里、永和區福和里及新莊區信義里

為甲等社區，成長組社區為板橋區埔墘里、淡水區民生里、三重區永盛里、中和區中興里、樹林區金寮里、新店區吉祥里等8里。

新北市有16個里獲內政部選為全國優質治安社區，今天由新北市長候友宣代表內政部頒獎...
新北市有16個里獲內政部選為全國優質治安社區，今天由新北市長候友宣代表內政部頒獎揚。圖／市警局提供
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新北市有16個里獲內政部選為全國優質治安社區，今天由新北市長候友宣代表內政部頒獎...
新北市有16個里獲內政部選為全國優質治安社區，今天由新北市長候友宣代表內政部頒獎揚。圖／市警局提供
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新北市有16個里獲內政部選為全國優質治安社區，今天由新北市長候友宣代表內政部頒獎揚。圖／市警局提供
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