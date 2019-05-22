北市首創跨境電商「新貿獎」 選拔開跑

2019-05-22 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市府與台北市進出口商業同業公會合作，今年首創跨境電商「新貿獎」，第一屆選拔活動今天起到7月5日供經營或促進跨境電商的企業報名參加（活動官網：http://www.ieatpe.org.tw/t2w/tnt/），7、8月由學者、業界專家組成的評鑑團依報名資料、實地訪查遴選出20家「標竿企業」後，在10月公開表揚；獲獎企業名單將在新貿獎官網公告，同時有中、英簡介資料宣傳，提高企業在國內、外的聲譽。

市長柯文哲近幾年盼推動電子商務，還稱電商與物流未來5年將改變北市商業面貌及勞動市場；產發局因此陸續規劃、啟動跨境電商環境營造行動，包含人才培育、產學合作、相關論壇及標竿企業選拔等；今天開跑的跨境電商「新貿獎」（Taipei Neo Trade Award）選拔就是其中一環。

首屆新貿獎評鑑團主席，由全球資訊系統與管理領域首屈一指的美國資訊管理學會主席、國立中山大學電子商務中心主任梁定澎擔任，與其他台灣電商領域專家、學者共同評鑑跨境電商領域企業。

梁定澎表示，凡經營跨境電商的企業、跨境電商專業服務商、跨境電商平台業者或其他促進跨境電商發展的業者都可報名，沒有名額上限，評鑑團透過簡報、書面資料及實地訪查將遴選10家銀質績優企業、10家金質傑出企業，「不會只是作文比賽」。

梁定澎說，活動雖然沒有獎金，但獲獎企業將有中英版簡介資料放在新貿獎活動網頁供外界學習，可增加「無形的資產」包含加強行銷、知名度、國際買家對企業的信賴度等；金質傑出企業還會在10月舉辦的台北跨境電商年會中公開表揚。

協辦單位的亞馬遜全球開店台灣區總經理林惠君則說，近年傳統外商貿易衰退危機成為新型貿易崛起的機會，跨境電商如今已成顯學，公司也將協助標竿企業布局海外商機。