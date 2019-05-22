0520豪雨 侯友宜：停班課要有更寬鬆彈性授權

2019-05-22 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市政會議今檢討前天發生的豪雨防災，市長侯友宜要求市府要提供更寬鬆彈性授權各區做好防災。他認為這次情況更勝前年0602豪雨，只是僥倖下得時間較短，要各單位思考「如果下次下得比較久呢」？

水利局長宋德仁說，這次豪雨3小時內下了超過180毫米，主因是山坡地開發出現地面涇流，公路等涵管排水宣洩，加上淡水逢大潮，導致多處積水未退，未來希望水利局也能加入工程計畫審查，提供排水意見。

環保局長劉和然則說，豪雨中有民眾發現大包垃圾堵塞溝渠，過去依廢棄物清理法開罰效果不彰，水利局以刑事移送成效也不理想，未來計畫加重罰則，並採刑事、行政雙罰。

「新開闢公園希望能有滯洪功能」工務局長朱惕之說，鶯歌公二公園、汐止公八公園都有類似規畫，今後市府新建公園也都會有相關工程，希望能對防雨保水有幫助。

人事處長郭素卿說，這次豪雨未達停班停課標準，但部分地區降雨快速且大，建議日後放鬆授權各區，以便及時因應。消防局長黃德清則表示米象局提供雨量和現實落差極大，現有2、3級災害應變中心開設可能已不足因應。