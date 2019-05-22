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台中「公車雙十吃到飽」跳票？ 交通局：明年肯定上路

2019-05-22 11:04聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市長盧秀燕政見「公車雙十吃到飽」但今年確定跳票不會施行？！市議員林祈烽、施志昌、黃守達３人今日在交通業務質詢時，交通局長葉昭甫明確答覆說，因涉及公車刷卡機系統調整及後續費用的清分問題，預計明年上線「明年一定會做。」

台中「公車雙十吃到飽」計畫，延續原有公車10公里免費，超過10公里後車資上限最多10元，鼓勵民眾搭乘，讓偏遠地區民眾方便搭公車，也鼓勵多搭乘大眾公共運輸。

葉昭甫所指「清分」將網絡交易數據進行匯總、整理與分類，即市府與各客運公司建立未來補助計算方式。

林祈烽指出，盧秀燕市長在競選時開出「公車雙十吃到飽」的政見支票，今年到底會不會實施？這項重大政見，其中公車免費10公里交通局編列預算23億元，但工作報告只寫了半頁，仔細算一下，連標點符號一共才398個字「交通局是要騙議員還是騙市民？」

林祈烽說，他想了解如果「公車雙十吃到飽」交通局要花多少錢？會不會超過23億元？交通局對現行超過10公里的金額有統計數據嗎？至少得把基本資料說清楚。

局長葉昭甫說，現行的10公里免費政策，民眾搭公車1年的自付額約2億元，交通局預估，未來施行「公車雙十吃到飽」政策後，民眾自付額可能會再增加，免費公車預算保守，預算估計1年將超過25億元以上。

對於「公車雙十吃到飽」今年到底會不會施行？葉昭甫答覆，目前檢討中，因涉及後端相關設備、費用清算分配、預算編列、還有刷卡機的設定等等，這部份處理完後預計明年上線，明年肯定一定會做！

民進黨議員質疑台中「公車雙十吃到飽」政策今年跳票？交通局解釋公車更新刷卡機 資料...
民進黨議員質疑台中「公車雙十吃到飽」政策今年跳票？交通局解釋公車更新刷卡機 資料清分，明年一定做。圖／林祈烽提供
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公車吃到飽盧秀燕

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