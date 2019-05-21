不用吸管真的可以喝珍奶！ 大學生設計隨行杯獲獎

2019-05-21 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「永續，其實沒有離我們這麼遠」實踐大學學生吳天瑜、史芳歷經1年時間，與春池玻璃共同開發出「FLOAT無吸管珍珠奶茶杯 」，透過內杯改變飲料內容物高低排列，不需使用吸管就能同時喝到茶湯與配料，並能讓溫度與配料在飲用當下被調和，獲得新一代設計展的產學金賞作品，不僅驚艷四座，還有網友要麥當勞來討教學習一番。

兩名學生設計師以台灣獨特且難以解決的茶飲問題，創造全新產品設計，吳天瑜、史芳透露，「這一年因產學合作，有機會從電腦螢幕前走到生產端，遇見好多從沒想過可以見到的人事物，現在回想起來實在太神奇。」對他們而言，體現「減少浪費」的新工業設計，就是比材料循環更重要的價值。

吳天瑜、史芳認為，飲料杯乍看之下只是一件容器，但它承裝的珍奶等手搖飲料是台灣引以為傲的文化，加上手搖飲料在台灣佔有巨大市場，每天所造成的飲料杯消耗也相當可觀。他們覺得若能設計出一款價格合理，在攜帶及清洗上都非常簡便的手搖飲料杯的話，環保便可以是一個生活風格、是日常、也是文化，而非一件常掛在嘴邊卻離自身遙遠無比。