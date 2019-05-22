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長照安寧服務 病家有更多選擇

2019-05-22 00:05聯合報 記者張曼蘋／新北報導

新北市推出新北安寧共照2.0服務，正式將「機構式安寧」納入，長照機構也能有安寧服務。台灣安寧照顧協會理事長蘇文浩表示，長照過程勢必會碰到安寧的部分，早期長照機構沒有這個能力，只能將病人丟回醫院，但常遇病床、人力不足，如今家屬及病人可免於奔波，擁有更多選擇。

蘇文浩表示，新北市2013年推動的社區安寧照護服務，讓醫院、衛生所等醫護人員可做居家服務，但光靠醫學中心、教學醫院安寧居家的人力不夠，且新北市範圍太廣，醫院有時難以兼顧，「像有些病人住雙溪，我們醫院在淡水，這是非常遙遠的距離，對病人身心、車資都是一個負擔」。

蘇文浩說，早期長照機構沒有安寧服務的能力，只能將病人丟回醫院治療，因為醫療服務跟安寧不一樣，像是得肺癌的病人送醫院要插管，但現在病人自主權升高，如果選擇不插管，送醫院就沒有意義，這時機構就該知道要怎麼處理想善終的病人。

新北安寧共照2.0服務將會提供機構個案補助，分為機構式安寧補助為2萬5900元、...
新北安寧共照2.0服務將會提供機構個案補助，分為機構式安寧補助為2萬5900元、居家式安寧2萬8400元。記者張曼蘋／攝影
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新北安寧共照2.0服務將提供機構式安寧補助2萬5900元、居家式安寧2萬8400元。對此，衛生局高齡及長期照顧科長吳玉鳳說，補助的部分是給予機構在照護人力方面的補助，機構收案後，可由機構向新北市衛生局申請補助，並由2名醫師評估是否達安寧收案條件，雖然家屬還是得負擔住安寧病房的費用，但對家屬而言，免去到大醫院排隊等安寧病房的情況。

長照衛生所

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