北市加強測速取締 前4月超速肇事死傷減

2019-05-21 22:13 中央社 台北21日電



台北市警察局交通警察大隊今晚表示，北市今年1至4月超速交通事故共計437件、死傷536人，均較去年同期減逾3成，顯示強力執行超速違規取締見效，肇事死傷率下降。

交通警察大隊發布新聞稿表示，統計北市去年超速交通事故共計1898件、死傷2392人，為強化速度管理成效，防制交通事故發生，持續運用固定式及移動式測速照相設備以加強違規超速取締，去年共取締52萬2197件，其中固定式測速照相38萬4769件、移動式測速照相13萬7428件。

另外，北市今年1至4月共取締17萬2776件，其中固定式測速照相12萬8153件、移動式測速照相4萬4623件。

交通警察大隊分析，北市今年1至4月超速交通事故共計437件、死傷536人，較去年同期發生638件、死傷780人，大幅減少201件、244人，超速肇事死傷率顯著下降，顯示強力執行超速違規取締，有效防制超速肇事交通事故發生率及嚴重性。

除強化速度管理外，交通警察大隊說，持續致力包括酒駕等重大交通違規執法取締、查報不合理道路交通工程設施及違規熱點改善等交通事故防制工作。

同時，也利用各項多元化管道加強交通安全宣導工作，統計今年1至4月各縣市每10萬人口交通事故死亡人數，北市為全國最低。