影／北市萬安42號演習27日上場 小心在外逗留被罰3萬元

2019-05-21 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市軍民聯合防空，也就是俗稱的萬安42號演習，將在5月27日星期一下午1點半到2點舉行，共計實施演練30分鐘。

台北市警察局指出，今年北部地區萬安42號演習再過一周就要實施，市長柯文哲關心萬安演習整備情形，20日前往警察局民防管制中心巡視，並慰問民防工作人員的辛勞。

柯文哲對警察局民防管制中心的業務佳績及工作辛勞表示嘉勉與謝意，並說明政府演習目的在於培養國人居安思危的意識及熟悉防空防護要領，以降低戰時人員傷亡及財產損失。

警察局呼籲市民，演習警報發放後，人車請遵守軍、警及民防人員疏導或就地疏散避難，在室內者請關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火。演習期間將實施人車管制，請預先規畫提早出門，以免延誤行程。違反管制者，依民防法第25條規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

警察局說，過去曾有外籍人士在萬安39號演習期間，在道路上溜滑板而被裁罰新台幣3萬元案例。臺北市政府警察局特別依在北市居留外僑人口數，製作英、印尼、菲律賓、日本、越南、馬來西亞、韓、印度、泰、法、德及俄羅斯等12國外語宣導單，置於警察局臉書、網站及外籍遊客易聚集場所加強宣導，籲請外籍人士配合管制。

為提醒民眾配合各項管制措施，警察局特別以一鏡到底的拍攝手法製作萬安42號演習宣導短片，改變了以往制式的宣導內容，擴大宣導成效。