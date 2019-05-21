迎接524 北市將辦同志婚禮戶外趴

2019-05-21 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



108年5月24日是開放同志結婚登記的第一天，台北市民政局將在信義區行政中心旁的信義廣場舉辦「邁向524．幸福起跑線」戶外婚禮派對，邀請當天上午到信義區戶政事務所辦理結婚登記的同志新人到場接受祝福。

民政局指出，不管是同性或異性伴侶，524結婚登記將限量發送「邁向524 LOVE愛最大」手工皂紀念禮品，盼天下有情人終成眷屬，只要5月24日當天在北市戶政事務所登記結婚即可獲得，數量有限送完為止。

此外，戶外婚禮派對當天邀請釋憲案的另一位聲請人，為婚姻平權奔波長達40年的祁家威為新人祝賀；同時也將邀請市議員，以及加拿大駐臺北貿易辦事處、歐洲經貿辦事處及其他駐台代表貴賓等蒞臨支持，透過輕鬆歡樂的婚禮派對，共同見證歷史性的一刻。

民政局表示，為因應524同志結婚登記首日，各戶政事務所已準備就緒。民政局已提前辦理完成第一線櫃台同仁與志工「認識同志家庭」講習，確保同仁及志工能秉持正確及友善的服務態度對待每一市民朋友。

524服務時間自上午8點30分至夜間8點止，凡在服務時間內至北市各區戶政事務所者，北市戶所將全數完成受理登記，並核發身分證及戶口名簿。