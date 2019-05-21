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大型群聚活動安全管理將落實 新北市今辦說明會

2019-05-21 19:59聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市今（21）天10時在市立圖書館3樓演講廳舉辦實施「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」及「新北市政府執行民間辦理大型群聚活動作業要點」說明會，邀請新北市政府各一級機關、各區公所及曾於大臺北地區辦理大型活動的廠商代表們共同參與，詳細說明未來受理暨審查流程，以落實推動大型群聚活動安全管理機制，維護民眾活動安全。

為落實安全管理工作，新北市自108年1月1日起正式實施「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」及「新北市政府執行民間辦理大型群聚活動作業要點」，未來包含市府各機關或轄管場地辦理之活動，均需比照前述要點之作業程序辦理。

依「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」規定，未來民間於新北市轄內之私人場地或非市府管轄之公有場地，舉辦1000人以上、持續2小時活動之大型群聚活動，其主辦者均應依規定檢附申請表、方案說明、安全工作計畫等相關文件，向市府提出申請，並將由執行機關會同相關權責機關實施書面審查及活動前會勘工作，並於取得許可或核准備查後才可以如期辦理。另在活動舉行前及期間，亦應配合執行機關進行會勘及稽查，據以落實活動的安全管理工作。

消防局長黃德清特別呼籲，自治條例正式上路後，在新北市轄內倘經查有未符合安全規定之情形，執行機關將依自治條例規定要求停止活動或撤銷活動許可，並針對主辦者依違規事實進行最高10萬元的罰鍰處分。

黃德清指出，為使參與新北市轄內辦理大型群聚活動之民眾都能安心又安全，新北市府將以身作則，包含市府各機關或轄管場地辦理之活動，均將比照前述要點之作業程序辦理，請各活動主辦者務必落實配合新北市規範大型群聚活動的相關規定，共同為活動安全盡最大的責任與心力。

由於新北市自108年1月1日起正式實施「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條...
由於新北市自108年1月1日起正式實施「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」及「新北市政府執行民間辦理大型群聚活動作業要點」，今日特別舉辦說明會說明。記者柯毓庭／翻攝
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由於新北市自108年1月1日起正式實施「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條...
由於新北市自108年1月1日起正式實施「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」及「新北市政府執行民間辦理大型群聚活動作業要點」，今日特別舉辦說明會說明。記者柯毓庭／翻攝
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