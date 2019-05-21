北市徵短期清潔人力 時薪150元月收入最高22.5K

2019-05-21 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市環保局今天起到28日辦理「108年度清潔維護業務短期進用人員招募計畫」，7個區清潔隊預計招募共80人，工作內容為協助道路清掃維護、廢棄物回收清理、水溝清疏等改善環境衛生清潔作業，工作期間到今年底，工資為每人每小時150元。

今年環保局首度辦理清潔維護業務短期進用人員招募作業並擴大社會照顧，進用主要資格為設籍台北市4個月以上，即今年1月20日（含）以前設籍者，18歲以上未滿65歲的失業者，另外是符合獨力負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者、長期失業者、二度就業婦女、家庭暴力被害人、更生受保護人等當中一種身分者就可以報名。

環保局表示，「108年度清潔維護業務短期進用人員招募計畫」所進用人員，工作期間到年底為止，工作津貼每人每小時150元，以實際工作時數給付，每月以不超過150小時為上限，等於月收入最高22.5K；上班採排班輪休制，無固定休假日。

環保局說，符合資格且有意願者，今天起到5月28日的每周一到周五早上8點半到下午5點半，可於中正、大同、中山、大安、南港、內湖及信義7處清潔隊報名辦理登記，各清潔隊缺額不一，從6到17名不等。受理登記後，將採書面資格審查，經初審資格符合者，市府5月30、31日將電話通知，各區通過面試人數屆時若超過預計進用人數時，則在6月4日辦理公開抽籤。

環保局也指出，短期人員招募計畫評估各區清潔隊員額差距、勤務量而來，本次僅以7處區清潔隊為主，未來將擴大招募人數讓各區清潔隊都有招募名額。