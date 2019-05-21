違法機上盒展開稽查 消費者使用不是完全沒事喔

2019-05-21 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



著作權法修正，消費者應快檢查家中電視機上盒是否合法。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook 著作權法4月修正，針對販售「追劇神器」違法機上盒與APP，給予刑責，台南市法制處今天展開稽查，並提醒民眾，目前對於使用的消費者並沒有罰責，但不代表使用沒事，仍可能涉及侵權，有機會被業者求償。

趕快查查你家的機上盒或手機使用的APP是哪個牌子，是否合法，法制處指出，國家通訊傳播委員會(NCC)近期公告廢止審驗證明的27款機上盒，包含安卓、千尋等，違法機上盒詳細資料可至NCC射頻處公告網址查看。另如沙發管家、電視家3.0、電視家2.0、魔力視頻、魔力視頻2、HDP直播、完美直播、鋒直播TV大全版、完美視頻大全等APP涉有著作權侵權嫌疑APP，也都可能隨時遭被查獲而斷訊。

法制處表示，這些機上盒或APP標榜「免繳費、無限看」，但事實上已經侵犯影音的著作權，著作權法在4月修正後，針對消售、指導或協助安裝非法影音APP者及製造內建非法影音APP、及製造內建非法影音APP的機上盒者，最高將面臨2年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金的刑事責任。

法制處今天出動稽查，前往各銷售據點了解違法機上盒下架的情況，今天尚未有發現，法制處表示，現階段仍以輔導業者下架為主，尚未開罰。

法制處表示，著作權法修正主要是針對販售業者課以刑責，至於一般消費者透過機上盒或APP連結收看影視內容，並不在處罰範圍內，但是消費者的行為仍屬侵權，一旦著作權所有人舉證，仍有機會向消費者索取侵權賠償，而且消費者花錢買沒有保障的違法機上盒或APP，如果業者被查獲，就會斷訊，消費者就白花錢。