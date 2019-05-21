萬安42號演習 12外語宣導單籲外籍人士配合

2019-05-21 18:02 中央社 台北21日電



台北市警察局今天表示，北部萬安42號演習將於27日下午1時30分至2時舉行，期間將實施人車管制，已製作12國外語宣導單籲請外籍人士配合，違者最高可處新台幣15萬元。

市警局今天發布新聞稿表示， 台北市108年軍民聯合防空（萬安42號）演習訂於27日下午1時30分至2時舉行，共計實施演練30分鐘，演習目的在於培養國人居安思危意識，以及熟悉防空防護要領，以降低戰時人員傷亡及財產損失。

演習期間將實施人車管制，市警局呼籲，請民眾預先規劃提早出門，以免延誤行程；另，演習警報發放後，人車請遵守軍、警及民防人員疏導或就地疏散避難，在室內者請關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火。

市警局指出，違反管制者，可依民防法第25條規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

有鑒過往曾有外籍人士在萬安39號演習期間，於道路上溜滑板而被裁罰3萬元案例。市警局表示，為呼籲外籍人士配合演習管制，特別依在北市居留外僑人口數，製作英、印尼、菲律賓、日本、越南、馬來西亞、韓、印度、泰、法、德及俄羅斯等12國外語宣導單，置於警察局臉書、網站及外籍遊客易聚集場所以加強宣導。

此外，也特別拍攝製作萬安42號演習宣導短片置於「台北波麗士」官方臉書粉絲團，內容有別以往制式宣導內容，改以一鏡到底的拍攝手法，生動提醒民眾配合各項管制措施。

市警局提醒，為配合台北大眾捷運公司動物園站預演遭敵導彈波擊火災搶救演練及演習，北市文山區新光路二段於23日、24日及27日上午9時30分至下午3時將實施道路交通管制，請用路人配合提前改道。