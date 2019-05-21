汐止修復日據白雲分駐所 保存歷史文化

2019-05-21 19:42 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



日據時期的白雲派出所進行了古蹟修復工程，市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善缺失。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區汐碇路上原本有一間日據時期的白雲派出所，不過，後來撤掉荒廢，為了保存歷史建築，市府進行了古蹟修復工程，現在接近完工，通行的階梯卻還有缺失，今(21)日上午市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善缺失。

市議員白珮茹表示，這是日據時代就已經建的派出所，大概已經有將近90年的時間，是汐止相當值得保存的古物，也感謝文化局的協助、李乾朗教授的指導，在各界協助下進行修復，因為在山上維護不容易，就原有設施做相關的復舊，從入口處就將階梯重做，主體建築及環境也做了整理，古蹟修復工程接近完工，不過，階梯還有需要改善，所以，就特地請市府相關單位來會勘。

早期的汐止警分局白雲分駐所，在民國65年裁撤後，就一直荒廢，而在98年台北縣政府列為歷史建築後，有稍微整理，這裡見證著汐止過往的歷史，當時山區人不多，卻有警察單位，主要是因為，這裡在日據時期是鄰近汐止、石碇、南港三個地區產業、居民生活的重要路徑。

白珮茹指出，除了目前接路面的階梯落差太大需要改善，入口位於轉彎處，所以，也要求前後加裝減速慢行、小心行人的警告標示，希望透過古蹟的修復，讓歷史文化保存下來，讓更多的民眾，可以看看日本時代的派出所，多一個休閒觀光新景點。