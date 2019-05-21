大學生租專案住宅跳票 議員要求柯市府重新統計床位

2019-05-21 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



文化大學大群館宿舍爭議在去年選舉前吵得沸沸揚揚，最後遭北市府認定不是宿舍而解約，市長柯文哲曾指示會釋出士北科專案住宅、興隆公宅來解決學生租屋問題，但柯昨天在專案報告中坦言「一床都沒提供出去」、「當初決策確實太草率，會再檢討。」台北市議員鍾沛君今在工務部門質詢中，要求市府在一個月內統計出能提供給學生承租的床位數。

鍾沛君說，去年民進黨政府選舉操作之下，文大大群館解約，當時北市府敲鑼打鼓開記者會，聲稱可以提供6處合計4223床位給有需求的大學生。其中包括即將完工的士北科專案住宅，文山興隆D區公宅，有350床，不料完全沒有大學來承租，北市府也未積極媒合大學生。

另外，還有士林萬寶紡織都更，結果該區根本沒有規畫公宅，一床也沒得出租；「海巡署現址」、「國防部北投營區」，也非市府都發局所轄，而南海國際學舍有1034床，也是是教育部的專案，北市府要如何分一杯羹？

對此，都發局表示，士北科專案宅部分，因涉及管理，原本是希望由學校來讓承租，統一由學校統一規畫租給同學，但都沒有學校來投標，文山興隆D區公宅則由一般民眾承租。