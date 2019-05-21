大學生租專案住宅跳票 議員要求柯市府重新統計床位
文化大學大群館宿舍爭議在去年選舉前吵得沸沸揚揚，最後遭北市府認定不是宿舍而解約，市長柯文哲曾指示會釋出士北科專案住宅、興隆公宅來解決學生租屋問題，但柯昨天在專案報告中坦言「一床都沒提供出去」、「當初決策確實太草率，會再檢討。」台北市議員鍾沛君今在工務部門質詢中，要求市府在一個月內統計出能提供給學生承租的床位數。
鍾沛君說，去年民進黨政府選舉操作之下，文大大群館解約，當時北市府敲鑼打鼓開記者會，聲稱可以提供6處合計4223床位給有需求的大學生。其中包括即將完工的士北科專案住宅，文山興隆D區公宅，有350床，不料完全沒有大學來承租，北市府也未積極媒合大學生。
另外，還有士林萬寶紡織都更，結果該區根本沒有規畫公宅，一床也沒得出租；「海巡署現址」、「國防部北投營區」，也非市府都發局所轄，而南海國際學舍有1034床，也是是教育部的專案，北市府要如何分一杯羹？
對此，都發局表示，士北科專案宅部分，因涉及管理，原本是希望由學校來讓承租，統一由學校統一規畫租給同學，但都沒有學校來投標，文山興隆D區公宅則由一般民眾承租。
鍾沛君指出，沒有大學來承租，並不表示學生沒有需求，市府態度太消極，沒有去宣傳，尤其興隆公宅附近有很多大學，怎會麼租不出去 ，市府沒有去了解真正原因，且或許學生根本不知道有這件事，她要求都發局一個月內重新統計北市府能提供的床位數，讓有租屋需求的學生知道資訊。
留言