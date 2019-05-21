人在哪家就在哪 新北推安寧共照2.0

2019-05-21 17:08 中央社 新北21日電



新北市政府今天宣布「新北安寧共照2.0」正式上路。以「人在哪家就在哪」的核心理念，將服務延伸至護理機構，協助病患在熟悉的地方「善終」，並減輕家屬負擔。

侯友宜主持新北安寧共照2.0服務正式啟動記者會表示，為了讓人最後一哩路走得安詳，新北安寧共照2.0將整合安寧照顧資源並提供機構補助。

「我跟他說人在哪家就在哪」施女士今天分享經歷表示，居家照顧中風的老父親多年，遇到很多困難，包括無法提供抽痰瓶、氧氣等專業儀器，後來選擇讓專業機構協助，讓父親有更好的生活品質，家屬也減輕負擔，不用再焦慮。

新北市衛生局長陳潤秋指出，新北106年癌症死亡人數6958人，癌症病患幾乎都有安寧照護需求，但專業安寧團隊培養不易，且設有安寧病床的大型醫院一床難求，不但臨終病人痛苦，也讓家屬留下永遠的遺憾。

她表示，新北安寧共照2.0包括「安寧緩和照護社區網絡」與「預立醫療照護諮商推廣」兩大計畫，其中最大的變革，就是把安寧照護服務延伸至護理機構，由後援醫院培訓護理之家與長照機構的人員，具備安寧緩和照護能力，並隨時提供諮詢。

她表示，「預立醫療照護諮商推廣」計畫是因應今年1月6日實施的「病人自主權利法」，但偏鄉民眾卻須長途跋涉到有資格的醫院簽署，非常不便，未來將透過示範醫院培訓偏鄉衛生所，成立諮商團隊及人員，開設「預立醫療照護門診」。

台灣安寧照顧協會理事長蘇文浩表示，原本社區安寧照護服務因為新北市幅員廣大，出現人力不足、距離遙遠等問題，現在正式將「機構式安寧」納入並提供補助，由大醫院及協會等來培訓護理之家及長照機構人員，使其具備安寧緩和照護能力，讓機構具有大型醫院安寧病房的服務功能，提供生命末期病人的安寧照護需求。