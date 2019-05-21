親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

熱衷日本戰國哏？台灣政治人物們，醒醒吧！

524北市幸福起跑結婚趴 祈家威將現身祝福

2019-05-21 17:17中央社 台北21日電

24日將開放同志登記結婚，台北市民政局將舉辦戶外婚禮派對，並邀請為同志權益奔走40年的祁家威到場為新人祝賀，民政局準備限量524組「愛最大」手工皂送給新人、見證歷史。

台北市民政局表示，24日為正式開放同志結婚第一天，民政局將在信義區行政中心旁的信義廣場舉辦「邁向524，幸福起跑線」戶外婚禮派對，除了邀請當天上午到信義區戶政事務所辦理結婚登記的同志新人到場接受祝福外，同志運動先驅祁家威也會到場為新人祝賀。

民政局特別準備限量524組「邁向524 LOVE愛最大」手工皂，24日於北市戶政事務所登記結婚的新人即可獲得，送完為止。

民政局表示，已提前辦理完成第一線櫃台與志工「認識同志家庭」講習，同時為了讓所有新人朋友順利完成登記，人力與因應措施皆已完備。

民政局提醒，服務時間自上午8時30分至晚間8時，凡在服務時間內至北市各區戶政事務所者，北市戶所將全數完成受理登記，並核發身分證及戶口名簿；若當事人設籍於外縣市，如於夜間延長上班時間（即下午5時30分至8時）才到戶所申請，如果設籍的外縣市戶所未提供夜間服務並已關機，因戶政電腦無法連線，會以「先行收件」方式辦理，並於辦理完畢後主動聯繫。

同志北市結婚

相關新聞

機車左轉「開罰陷阱」5天祭4罰單 新北議員促改善

2019-05-21 16:11

議場上罵王世堅「垃圾」 柯P臉書發文：下次會盡力忍住

2019-05-21 17:53

違法機上盒展開稽查 消費者使用不是完全沒事喔

2019-05-21 17:52

大學生租專案住宅跳票 議員要求柯市府重新統計床位

2019-05-21 17:11

拓寬人行道、公車站重設 環狀線景平路工程6月底完工

2019-05-21 17:04

愛心團體修屋頂裝熱水器 一家人不用去公共浴池洗澡了

2019-05-21 16:16

公會捐冷氣給偏鄉校 柯文哲：以後不買冷氣「買溫度」

2019-05-21 13:23

全面塗銷「禁行機車」 議員：桃園新北能，台中不能？

2019-05-21 12:39

從危老條例上路 新北市：重建核准37案 全國最多

2019-05-21 12:34

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

納智捷捐贈警用偵防車2台 提升新北警執勤安全

2019-05-21 11:57

新北推安寧共照2.0 衛生所、居家護理所也有善終服務

2019-05-21 11:49

養殖漁業申報開跑 新北農業局提醒業者應完成申報

2019-05-21 11:40

蘆葦手書為你寫濕 新北小小濕樂園報名開跑

2019-05-21 11:40

市長備胎找丁守中？柯文哲這麼答

2019-05-21 11:40

惡意干涉大巨蛋審查？ 北市府官員拒測謊

2019-05-20 23:44

租公宅加薪就得搬？ 柯：繼續住但租金不打折

2019-05-20 23:31

雙子星案 柯文哲砲轟投審會

2019-05-20 23:29

南海控股：雙子星案沒卡關問題

2019-05-20 23:23

北市公園體健設施 將討論納保

2019-05-20 23:22

里長大小聲／鄧長安 爭取居民活動空間

2019-05-20 23:20

里長大小聲／社子島開發案 謝文嘉盼合理拆遷安置

2019-05-20 23:19

公宅跳票挨批 柯文哲：戰略錯誤 被張景森「教壞」

2019-05-20 23:17

助理教保員施虐解聘開罰 幼兒園停招

2019-05-20 23:15

豪雨襲擊北台 李永萍心繫民眾提2方案減低災害風險

2019-05-20 22:26

公宅政策被教壞？ 張景森酸柯文哲別急著找藉口

2019-05-20 21:01

新北國際鼓藝節 5月26日新莊陽光草坪登場

2019-05-20 19:37

汐止大同路巷弄人車爭道 畫人行道改善

2019-05-20 19:36

東北角警察志工訓練 在地人服務地方事

2019-05-20 19:35

瑞芳要建共融式遊具 以煤窯、砲台主題

2019-05-20 19:35

流標14次！汐止新昌活動中心終發包

2019-05-20 19:34

偵水志工談甘苦 林口豪雨成災竟沒偵水志工可幫忙

2019-05-20 18:10

王世堅質詢被罵「垃圾」 要柯文哲對市民道歉

2019-05-20 17:26

豪雨炸新北 積水成藍綠議員質詢焦點

2019-05-20 17:12

8年5萬戶公宅政策 柯文哲指被張景森教壞

2019-05-20 16:02

康寧大學消毒引起學生不適 8人送醫

2019-05-20 15:51

遇豪雨故障？淡海輕軌跑馬燈狂閃出現「萬安演習」

2019-05-20 15:23

大雨漸緩 新北災害應變中心持續處理災情

2019-05-20 15:19

信眾徒手接力 送金包里二媽回娘家

2019-05-20 14:18
看更多

熱門文章

韓國瑜第一個防災會議 嚴肅下令「零災害、零傷亡」

2019-05-20 19:58

日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34

黎巴嫩帥哥愛上桃園女孩 定居台灣「努力學中文」

2019-05-20 18:21

讓蔡依林落淚的小女孩 照顧癱母獲總統教育獎

2019-05-21 12:56

520結婚有早生貴子賀禮 524同性結婚送什麼？

2019-05-20 20:00

搶先曝光！雲林首座國民運動中心7月中旬試營運

2019-05-21 12:35

23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16

4年前被檢舉至今仍照賣賓士車 呂學樟挨批耍特權

2019-05-20 19:57

嚴防豪雨 韓國瑜視察滯洪池應變中心二級開設

2019-05-20 19:20

BRT是史上最失敗政策？綠議員要求交通局長道歉

2019-05-21 14:50

「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06

抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張

2019-05-21 14:47

公宅政策被教壞？ 張景森酸柯文哲別急著找藉口

2019-05-20 21:01

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

鐵路高架化引爆戰火 陳歐珀與黃定和互扯誰沒做功課

2019-05-20 21:09

李棟山莊莊主朱萬鶴歡慶92歲 向全國山友報平安

2019-05-21 11:47

太平山鳩之澤煮蛋區啓用 比人氣景點清水地熱更吸睛

2019-05-21 11:32

蘇花改明年初將通車 花蓮公車轉運站還沒影

2019-05-21 12:44

偵水志工談甘苦 林口豪雨成災竟沒偵水志工可幫忙

2019-05-20 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top