新北市助學圓夢基金 助經濟弱勢無憂就學

2019-05-21 17:09 中央社 新北21日電



新北市政府今天舉辦助學圓夢基金感恩活動，從國小四年級到高中曾受助學子，向善心企業表達感謝。新北市長侯友宜說，市府拋磚引玉，希望更多企業加入助學圓夢基金行列。

代表致詞的成功大學三年級學生陳香君說，從國小四年級就開始接受溫馨助學圓夢基金補助直到高中畢業，由於這些年來的補助，讓她免於因求學而帶來的經濟負擔，而她的妹妹也在高中獲得溫馨助學圓夢基金補助，兩姊妹認真爭取獎助金來減輕家裡的負擔，姊妹倆都心懷感激，而她今天特地回來勉勵學弟妹，也特別感謝助學圓夢基金和善心企業一路的守護與陪伴。

今年溫馨助學圓夢基金感恩活動主軸為「築夢踏實翼起飛翔」，市府特別頒贈獎座感謝這學年度支持學生向學的社會善心企業，學生也致贈送感恩卡片來表達感謝。

侯友宜受訪時表示，新北市政府在推動溫馨助學圓夢基金，已長達14年的時間，他在擔任副市長任內，看到許多弱勢家庭的學子，透過市府助學圓夢基金和企業捐款的幫助，讓他們在求學的過程中順利成長與蛻變。

侯友宜說，溫馨助學圓夢基金讓這群學子，在求學過程無後顧之憂，並減輕家庭的經濟負擔，他一定會讓溫馨助學圓夢基金持續下去，同時希望有更多的善心企業能夠支持，與市府共同照顧弱勢家庭，讓學子在求學過程能一路順遂，而未來市府也將規劃公益大平台，讓各界一起幫助需要的學生及民眾。